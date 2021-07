CHARTS: Monster Hunter Stories 2 prend la première place sur Steam

Une nouvelle entrée dans la franchise Monster Hunter de Capcom – Stories 2: Wings of Ruin – a pris la première place sur Steam.

Le jeu a fait ses débuts la semaine dernière après son lancement le 9 juillet et est arrivé au n ° 3, tandis que les précommandes pour le titre se sont classées à la neuvième place. La version régulière de F1 2021 a fait ses débuts au n ° 2, tandis que l’édition de luxe est arrivée quatrième. Ce titre est le premier jeu Codemasters sorti depuis que EA a racheté la société plus tôt cette année.

Le nouveau matériel Steam Deck de Valve a fait ses débuts à la troisième place après une annonce surprise et un énorme battage médiatique autour de la console la semaine dernière, tandis que son casque Index VR arrive à la sixième place.

Le RPG d’action She Will Punish Them de L2 Games arrive au Steam Top Ten à la cinquième place, devançant Swords of Legends Online de Gameforge, sorti le 9 juillet.

Le nouveau DLC pour Total War: Warhammer II – The Silence and The Fury – est arrivé au n ° 8, tandis que les précommandes pour Amazon’s New World étaient le neuvième titre le plus vendu sur la plate-forme.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 17 juillet :

1. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom

2. F1 2021, EA

3. Pont vapeur, vanne (P)

4. F1 2021 Édition Deluxe, EA

5. Elle les punira, L2 Games

6. Kit VR d’index de soupape, soupape

7. Épées de légendes en ligne, Gameforge 4D

8. Total War : Warhammer II – Le silence et la fureur, Sega

9. Nouveau Monde, Amazon (P)

10. MANQUANT

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72356/charts-monster-hunter-stories-2-takes-no1-spot-on-steam/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));