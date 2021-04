CHARTS: Outriders termine la course de Valheim à la place n ° 1 de Steam

La nouvelle adresse IP de tir du développeur People Can Fly et de l’éditeur Square Enix Outriders a fait ses débuts à la première place sur Steam.

Le titre a été lancé le jeudi 1er avril et a connu un pic de 109,5k utilisateurs simultanés sur Steam uniquement; puisque ce chiffre est passé à 125 123, selon SteamCharts.

Outriders a terminé le temps de Valheim à la première place, pour le moment. Le jeu de survie Viking Early Access d’Iron Gate avait été le titre le plus vendu sur Steam pendant huit semaines consécutives après son lancement le 2 février. Le match est arrivé à la quatrième place la semaine dernière.

It Takes Two du label EA Originals de Hazelight et d’Electronic Arts est passé de la septième à la deuxième place semaine après semaine, devançant The Binding of Isaac: Repentance, encore plus de DLC pour le très populaire roguelike 2011 du développeur de Super Meat Boy Edmund McMillen .

Le casque Valve Index VR était le cinquième article le plus vendu de la semaine, tandis que l’édition complète d’Horizon: Zero Dawn a pris le n ° 6 grâce à une réduction de prix de 40%. Rebellion’s Evil Genius 2: World Domination a fait ses débuts à la septième place avec une réduction de 10%, tandis que les Crown Packs du MMO The Elder Scrolls Online de Bethesda étaient le huitième article le plus vendu sur Stem la semaine dernière.

The Operation: Broken Fang DLC ​​pour le jeu de tir en ligne CS: GO de Valve a pris le n ° 9 – une baisse d’une place semaine après semaine – tandis que Cyberpunk 2077 a de nouveau pris la dixième place après que le développeur CD Projekt a laissé tomber un énorme patch pour la science ambitieuse fi RPG, dont le lancement a été plutôt difficile en décembre 2020.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 3 avril:

1. Outriders, Square Enix

2. Il en faut deux, EA Originals

3. Lien d’Isaac: repentir, Nicalis

4. Valheim, tache de café

5. Kit d’index de valve VR, valve

6. Horizon Zero Dawn: édition complète, Sony Interactive Entertainment

7. Evil Genius 2: Domination mondiale, rébellion

8. The Elder Scrolls Online – Packs de couronnes, Bethesda

9. Counter-Strike: Global Offensive – Opération: Broken Fang, Valve

10.Cyberpunk 2077, CD Projekt

