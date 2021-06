CHARTS: Resident Evil DLC pour Dead by Daylight fait ses débuts au n ° 1 sur Steam

Le DLC très attendu Dead by Daylight et Resident Evil, le crossover d’horreur, était le titre le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le contenu a été lancé le 15 juin et apporte des personnages emblématiques de l’IP d’horreur de Capcom, tels que Nemesis Leon Kennedy et Jill Valentine, dans le jeu multijoueur de Behaviour Interactive.

Le n°1 de la semaine dernière – Guilty Gear Strive – tombe à la deuxième place, tandis que l’édition Deluxe du jeu est arrivée au n°8. Le casque Index VR de Valve monte de deux positions à la troisième, tandis que les précommandes pour le prochain titre de bataille royale Naraka: Bladepoint étaient le quatrième article le plus acheté sur Steam la semaine dernière. Ce jeu est publié par NetEase et développé par le studio chinois 24 Entertainment et devrait sortir en août.

Le jeu coopératif d’EA It Takes Two a pris la 5e place. Il a été révélé la semaine dernière que le jeu s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires depuis son lancement en mars.

Wildermyth de Worldwalker est arrivé à la sixième place après son lancement le 15 juin, tandis que les précommandes pour Battlefield 2042 d’EA sont passées de n°4 à n°7 semaine après semaine. Sea of ​​Thieves de Rare est arrivé neuvième, devant le DLC Prime Status Upgrade pour Valve’s Counter-Strike: Global Offensive.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 19 juin :

1. Dead by Daylight – Resident Evil Chapter, Behaviour Interactive

2. Coupable Gear Strive, Arc System Works

3. Indice de soupape VR, soupape

4. Naraka : Bladepoint, NetEase

5. Il en faut deux, EA

6. Wildermyth, marcheur du monde

7. Champ de bataille 2042, EA (P)

8. Guilty Gear Strive : Édition Deluxe, Arc System Works

9. Mer des voleurs, Xbox Game Studios

10. Counter-Strike : mise à niveau du statut Global Offensive Prime, Valve

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72274/charts-resident-evil-dlc-for-dead-by-daylight-debuts-at-no1-on-steam/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));