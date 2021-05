CHARTS: Resident Evil Village fait ses débuts au n ° 1 sur Steam

La dernière entrée de la franchise Resident Evil de Capcom a pris la première place sur Steam après son lancement.

Village – alias Resident Evil 8 – a fait ses débuts le vendredi 7 mai, les précommandes ayant précédemment été le huitième article le plus vendu sur Steam la semaine précédente. Les lots de précommande fournis avec Resident Evil 7 de 2017 sont également arrivés aux sixième et septième places.

Les précommandes pour Hood: Outlaws & Legends du développeur Sumo Digital et de l’éditeur Focus Home Interactive ont été le deuxième article le plus vendu de la semaine. Le titre sort en fait aujourd’hui (lundi 10 mai).

Battle royale a frappé les champs de bataille de Playerunknown était n ° 1 la semaine dernière, mais tombe à la troisième place, tandis que le jeu coopératif de Hazelight It Takes Two tombe à la quatrième place. Le casque Valve Index VR arrive à la cinquième place, devant le DLC SOG Prairie Fire pour le tireur militaire Arma 3 de Bohemia Interactive au n ° 8.

Les précommandes pour l’édition légendaire mise à jour des jeux Mass Effect de BioWare sont arrivées à la neuvième place, tandis que Nier Automata complète le Top Ten à la dixième place. Ce titre est revenu dans les classements après le remake de Nier Replicant, qui a abandonné le classement cette semaine.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 8 mai:

1. Resident Evil Village, Capcom

2. Hood: Outlaws & Legends, Focus Home Interactive (P)

3. Champs de bataille de Playerunknown, PUBG Studio

4. Il en faut deux, EA

5. Indice de valve VR, valve

6. Resident Evil Village + Resident Evil 7, Capcom

7. Resident Evil Village + Resident Evil 7 Complete Edition, Capcom

8. Arma 3 Creator DLC: SOG Prairie Fire, Bohemia Interactive

9. Mass Effect: édition légendaire, EA (P)

10. Nier Automata, Square Enix

