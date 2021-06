CHARTS: Sea of ​​​​Thieves revient au premier rang de Steam

Le jeu de pirates de Rare Sea of ​​​​Thieves était à nouveau l’article le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le titre revient dans le Top Ten grâce à une baisse de prix de 33% sur la plateforme dans le cadre des soldes d’été. En mars, Sea of ​​Thieves dépassait les 20 millions de joueurs trois ans après sa sortie.

Ce n’est pas non plus le seul jeu Microsoft à figurer dans les charts la semaine dernière ; Le titre de course Forza Horizon 4 a pris la quatrième place, tandis que Halo: The Master Chief Collection était le cinquième jeu le plus vendu la semaine dernière. La prise en charge des mods a récemment été ajoutée au jeu de tir de science-fiction.

L’édition Jeu de l’année d’Activision et Sekiro: Shadows Die Twice de From Software ont pris la deuxième place la semaine dernière, tandis que le kit Index VR de Valve a pris la 6e place.

Playerunknown’s Battlegrounds a pris la septième place, devant Rust de Facepunch. Le Top Ten est complété par It Takes Two d’EA Originals, qui a récemment dépassé les deux millions d’exemplaires vendus.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 26 juin :

1. Mer des voleurs, Xbox Game Studios

2. Sekiro : Shadows Die Twice – Édition Jeu de l’année, Activision

3. Édition complète Horizon Zero Dawn, Sony

4. Forza Horizon 4, Xbox Game Studios

5. Halo : la collection Master Chief, Xbox Game Studios

6. Kit VR d’index de soupape, soupape

7. Champs de bataille de Playerunknown, PUBG Studio

8. Rouille, coup de poing

9. MANQUANT

10. Il en faut deux, EA

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72294/charts-sea-of-thieves-returns-to-steam-no1-spot/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));