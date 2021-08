CHARTS: Sega’s Humankind fait un petit pas vers le n ° 1 sur Steam

La toute nouvelle stratégie IP Humankind du géant de l’édition Sega et de ses studios Amplitude a été le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le titre très attendu a été lancé le 17 août et s’est hissé directement au sommet des charts, destituant le titulaire n ° 1 de la semaine dernière, le jeu de bataille royale Naraka: Bladepoint. Ce projet, de l’éditeur chinois NetEase et du développeur 24 Entertainment, est tombé à la deuxième place au cours de sa deuxième semaine dans la nature.

Le kit Index VR de Valve est arrivé à la quatrième place, tandis que l’édition Deluxe de Doom Eternal prend la 5e place grâce à une vente QuakeCon sur les titres Bethesda. Cela a également aidé les packs de couronnes de monnaie dans le jeu pour le tableau The Elder Scrolls Online en sixième position, tandis que Fallout 4: Game of the Year Edition est arrivé neuvième.

Car Mechanic Simulator 2021 de PlayWay prend la septième place, devant Twelve Minutes de l’éditeur indépendant Annapurna Interactive.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 21 août :

1. L’humanité, Sega

2. Naraka : Bladepoint, NetEase

3. MANQUANT

4. Kit d’index de soupape VR, soupape

5. Doom Eternal Deluxe Edition, Bethesda

6. The Elder Scrolls Online – Packs de couronnes, Bethesda

7. Simulateur de mécanicien automobile 2021, PlayWay

8. Douze minutes, Annapurna

9. Fallout 4: Édition Jeu de l’année, Bethesda

10. MANQUANT

