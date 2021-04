Charzer: chargez votre véhicule électrique à tout moment, n’importe où

(LR) Co-fondateurs de Charzer Yugraj Shukla, Sameer Ranjan Jaiswal et Dheeraj Reddy

Face aux préoccupations environnementales croissantes, les véhicules électriques (VE) sont désormais plus que jamais au centre des préoccupations. Les estimations de l’industrie fixent le nombre actuel de véhicules électriques à environ un million, dont environ 99,5% des véhicules électriques sont des deux-roues et des trois-roues. Bien que la mobilité propre gagne lentement du terrain, il existe un certain nombre d’obstacles à une adoption plus rapide. L’anxiété de distance en fait partie. «Les véhicules électriques ne peuvent pas devenir une option de transport grand public tant que nous ne disposons pas d’une vaste infrastructure de recharge publique», déclare Sameer Ranjan Jaiswal, co-fondateur et directeur technique de Charzer, une entreprise entreprenante dans ce secteur de niche, basé à Bengaluru.

«Charzer a été lancé dans le but de résoudre ce problème. Nous voulons convertir les kiranas du quartier, les cafés, les restaurants, les centres commerciaux et même les salons de thé en stations de recharge pour véhicules électriques, créant ainsi un vaste réseau de bornes de recharge pour les consommateurs », dit-il. Selon les normes mondiales, il devrait y avoir une borne de recharge publique pour 10 véhicules électriques. Selon des estimations de croissance prudentes (TCAC de 43,13%), d’ici la fin de 2022, il y aura au moins 5,3 millions de véhicules électriques qui auront besoin de 530 000 bornes de recharge publiques dont plus de 95% seront des bornes de recharge AC de type 2 (Kirana Charzers ).

«Nous sommes dans le domaine EV avec notre précédente startup FAE Bikes depuis 2016, même lorsque EV n’était pas un mot à la mode», déclare Jaiswal. Parlant du scénario actuel, il dit que la seule façon de résoudre le problème de l’infrastructure de recharge est de passer par un réseau massif et distribué et que cela ne peut être réalisé sans la participation du public. «Ce fut la genèse de Charzer», déclare Jaiswal, les deux autres cofondateurs étant Yugraj Shukla et Dheeraj Reddy.

L’entreprise a développé son produit – Kirana Charzer – en gardant à l’esprit les conditions et l’infrastructure de l’Inde. «Kirana Charzer est une borne de recharge compacte, sans entretien et compatible IoT qui peut être installée par les petits commerces et les particuliers, leur permettant ainsi de gagner une source de revenus supplémentaire. C’est une solution compacte qui peut être installée n’importe où avec une connexion électrique de base, et les hôtes n’ont pas besoin de faire de changements d’infrastructure pour la configurer », explique Jaiswal.

Charzer a éliminé beaucoup de peluches présentes dans les bornes de recharge habituelles sans compromettre les fonctionnalités ou la sécurité pour ramener le coût à «15 000», explique Jaiswal. «Nous avons déplacé beaucoup d’intelligence du système d’exploitation vers notre algorithme de communication propriétaire. Pour cette raison, nous avons pu supprimer tous les coûts mensuels fixes et nos hôtes n’encourent aucune dépense lorsque la station de charge n’est pas utilisée. Les hôtes ont la possibilité de définir leurs propres disponibilités et tarifs », ajoute-t-il.

Un hôte doit acheter le Kirana Charzer auprès de l’entreprise et il sera rendu visible sur l’application Charzer. «Nous prenons une marge de 20% sur les transactions effectuées via notre plateforme. Notre hôte peut être n’importe qui sur la route, y compris les magasins kirana, les épiceries, les restaurants, les centres commerciaux et tout autre établissement de vente au détail », ajoute-t-il. Un propriétaire de VE peut télécharger l’application Charzer sur son téléphone. L’application est une solution unique pour ses besoins de charge. À l’aide de l’application, il peut localiser les bornes de recharge à proximité, réserver un emplacement à l’avance, naviguer, payer et faire fonctionner les bornes de recharge.

Kirana Charzer a été lancé en février 2020 à MOVE 2020, Londres. Depuis lors, il a reçu plus de 2000 précommandes de plus de 60 villes et villages de toute l’Inde. Kirana Charzer est déjà installé dans toutes sortes d’endroits. Les emplacements comprennent un magasin de batteries, un magasin Xerox, un magasin d’impression d’autocollants, des mécaniciens, des concessionnaires automobiles, des boulangeries, des gymnases, des cafés, des pizzerias, des centres commerciaux, des centres de villégiature, dit-il. «Nous avons commencé à obtenir une excellente utilisation précoce des 2-roues, des 3-roues. Même les propriétaires de voitures utilisent notre plate-forme, bien que les chiffres soient relativement moindres. Notre base d’abonnés mensuelle actuelle est de plus de 350 clients et augmente de 40% MoM », dit-il.

Charzer a levé des investissements de démarrage auprès d’investisseurs providentiels de renom en Inde et en Europe. «Nous cherchons à lever 3 millions de dollars prochainement. Avec cela, nous prévoyons d’étendre jusqu’à 10 000 bornes de recharge et d’accroître notre présence dans 20 grandes villes », dit-il.

