Chase Elliott espère continuer à gagner, comme Braves, Georgia FB

PHOENIX – Cela fait plus d’une décennie qu’un pilote de la NASCAR Cup Series a remporté des championnats consécutifs, mais Chase Elliott espère défendre son titre – et ramener un autre championnat sportif dans l’État de Géorgie.

Le natif de Dawsonville, en Géorgie, âgé de 25 ans, est ravi que les Braves d’Atlanta remportent la Série mondiale cette semaine et que ses Bulldogs de Géorgie soient invaincus sur le gril jusqu’à présent cette saison de football universitaire. Mais même s’il veut remporter son deuxième championnat NASCAR et continuer la semaine victorieuse de son État d’origine, le pilote Chevrolet n ° 9 a déclaré qu’il ne ressentait aucune pression supplémentaire de toute façon.

«Je suis juste excité à ce sujet; c’est génial », a déclaré Elliott jeudi. « Les Dawgs et les Braves sont mes deux équipes pour lesquelles je tire toujours, et les voir réussir est vraiment cool.

«Je sens que nous pouvons aller là-bas et avoir une très bonne course. … J’aimerais en ramener un autre à la maison et en profiter avec tout le monde.

Si Elliott remportait son deuxième titre consécutif dimanche au Phoenix Raceway (15 h HE, NBC), il serait le premier champion NASCAR consécutif de NASCAR depuis que son ancien coéquipier de Hendrick Motorsports Jimmie Johnson l’a fait en 2009 et 2010 – et c’était l’arrière d’une séquence de cinq victoires consécutives.

Mais pour défendre son titre, Elliott devra finir mieux que les autres pilotes du Championnat 4 : son coéquipier, Kyle Larson, ainsi que Martin Truex Jr. et Denny Hamlin de Joe Gibbs Racing. Gagner la course n’est pas une condition pour remporter le titre, mais les sept derniers champions ont également franchi le drapeau à damier.

Lors de la première visite de NASCAR cette saison sur la piste d’un mile de Phoenix en mars, Truex a gagné, tandis qu’Elliott a terminé cinquième et n’a mené aucun tour. Hamlin est arrivé troisième et Larson septième.

D’après les performances de l’équipe no 9 au cours des neuf premières courses éliminatoires, Elliott a déclaré qu’elle était «en bonne position» pour la finale de la saison. Cependant, Elliott et son équipe n’ont pas encore remporté de course éliminatoire cette année et n’ont que trois top-5, contre deux drapeaux à damier et quatre top-5 avant la course au titre la saison dernière.

Pourtant, Elliott a déclaré que lui et son équipe étaient « encore plus préparés » cette fois-ci, mais qu’ils avaient une approche décontractée pour ce week-end.

« Nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes l’année dernière et vraiment ce dont nous étions capables et comment nous pouvions nous concentrer sur les bonnes choses et finir par faire le travail », a déclaré Elliott. « Après avoir vécu cette expérience une fois, nous pouvons nous concentrer sur les choses qui comptent le plus et faire rouler notre voiture aussi vite que possible et exécuter une bonne course.

« Je pense que le simple fait de s’assurer que vous vous concentrez sur les bonnes choses est vraiment la partie la plus importante du week-end, et j’ai l’impression que notre groupe est très capable de le faire. »

Et bien que la course de dimanche soit la finale de la saison avec un trophée géant en jeu, Elliott a déclaré que la préparation de son équipe et la collaboration avec les trois autres équipes Hendrick Motorsports cette semaine restaient constantes.

« De toute évidence, les enjeux sont plus élevés à coup sûr », a-t-il déclaré. « L’opportunité de gagner quelque chose est plus grande qu’elle ne l’est les autres week-ends. Cependant, le chemin pour y arriver est à peu près le même. Une voiture de course rapide, de bonnes décisions, exécutant une course vraiment solide. Toutes ces choses vont vous donner le meilleur résultat, et cette année, ce week-end et cette année, ce n’est pas différent.

