Chase Elliott, la querelle de Kevin Harvick s’est intensifiée, NASCAR espère une trêve

On ne sait pas si ce qui s’est passé dimanche à Charlotte Motor Speedway était le début de la fin de la querelle en cours entre Chase Elliott et Kevin Harvick ou si cela – et les dernières semaines – a en fait marqué le début de ce qui pourrait devenir une chose de plusieurs années. Quoi qu’il en soit, cela a donné lieu à des jabs hilarants après la course.

Les deux pilotes se disputent depuis des semaines maintenant après s’être affrontés au Bristol Motor Speedway lors de la course à élimination des huitièmes de finale. Et les choses continuent d’empirer.

Décomposons-le.

Un bref résumé de ce qui s’est passé à Bristol il y a quelques semaines

Il y a quatre courses éliminatoires, Elliott et Harvick étaient tous deux des prétendants au championnat – Elliott l’est toujours, mais Harvick vient d’être éliminé après la ronde des 12 – avant la dernière ronde des 16. Tard dans la course sur la courte piste du Tennessee, les deux ont pris contact alors que Harvick dépassait Elliott pour la tête, et par conséquent, Elliott a dû se retirer pour un pneu coupé.

Elliott a perdu quelques tours au ravitaillement, mais il est revenu en piste avec vengeance. Il a devancé Harvick, lui a retiré sa ligne et a entravé sa progression, alors que le coéquipier d’Elliott, Kyle Larson, a fait une passe pour la tête et la victoire éventuelle.

Le couple a ensuite eu plusieurs confrontations animées (et bien documentées) après la fin de la course, puis s’est insulté lors des entretiens. Harvick a qualifié les tactiques de fin de course d’Elliott de « poulet-[expletive] bouger », tandis qu’Elliott a accusé Harvick de faire courir les pilotes sur la piste tout le temps.

Et la semaine suivante, Harvick a reproché à Elliott d’avoir eu « une crise de colère de 9 ans » parce qu’il était en train de courir dur.

Plus de contacts et de jabs au Roval

Elliott a réussi à obtenir une 12e place à Charlotte’s Roval dimanche, ce qui est assez incroyable compte tenu de la forme de sa Chevrolet n ° 9 mutilée. Et une partie de ces dégâts est due à Harvick.

Au milieu de la course sur le parcours mi-ovale et mi-route de Charlotte, Harvick dans la Ford n°4 a percé le pare-chocs arrière gauche d’Elliott, ce qui a envoyé la voiture n°9 dans le mur de la piste et a causé de graves dommages à l’arrière. .

Kevin Harvick ÉPAVE Chase Elliott ! Était-ce une revanche pour Bristol ? #NASCARPlayoffs x NBC pic.twitter.com/xfECn8Pn5V – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 10 octobre 2021

L’équipe n°9 s’est mobilisée pour réparer la voiture – même après la chute de son pare-chocs – mais il semblait certainement que cette décision de Harvick était une revanche.

« Oh, ça va arriver. » Plus de retour sur investissement pour Chase Elliott? #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/bKAzceyD6T – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 10 octobre 2021

Mais avant qu’Elliott ne puisse riposter contre Harvick – quelque chose dont l’équipe n ° 9 a discuté à sa radio – Harvick s’est écrasé avec 10 tours à faire dans la course et a été éliminé des séries éliminatoires.

Kevin Harvick se dirige vers le mur du virage 1 au @CLTMotorSpdwy! Il sera éliminé des #NASCARPlayoffs. pic.twitter.com/XAO8dLzWf7 – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 10 octobre 2021

« Karma. » L’équipe de Chase Elliott se penche sur l’affrontement de Kevin Harvick avec le mur. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/posdeL4dOK – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 10 octobre 2021

Ce qu’ont dit Harvick et Elliott après la course de Roval

Bien qu’on ne sache pas exactement ce que Harvick essayait de dire ici, lorsque NBC Sports lui a demandé si renverser Elliott était des représailles pour Bristol, le conducteur a déclaré :

« Parfois, la vraie vie vous enseigne de bonnes leçons. »

Et lorsqu’on lui a demandé s’ils l’étaient encore maintenant, Harvick n’a pas répondu, mais il s’est brièvement retourné vers la caméra et a souri.

« Vous êtes quitte ? » – @PKligerman à Kevin Harvick sur Chase Elliott. Harvick se retourne et sourit. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/2AEa2QK0nC – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 10 octobre 2021

Quant à Elliott, interrogé sur Harvick, le champion en titre de la Cup Series a esquivé de nombreuses questions et a déclaré qu’il se concentrait sur son travail au Texas Motor Speedway ce week-end lors de la course d’ouverture de la ronde des 8. Mais il a cependant donné peut-être la meilleure citation qu’il ait jamais donnée.

« En ce qui concerne Kevin, je veux juste leur souhaiter une joyeuse intersaison et un joyeux Noël. »

Il a également ajouté que son opinion vraisemblablement faible de Harvick « ne change certainement pas ».

« En ce qui concerne Kevin… Joyeuse intersaison et joyeux Noël. » @ChaseElliott passe à autre chose. Kevin Harvick est éliminé. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/wFwTfhO04M – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 10 octobre 2021

Ce niveau de mesquinerie est incroyable, et les fans de NASCAR souhaiteraient probablement que les conducteurs échangent plus souvent des coups comme celui-ci. Et les équipes d’Elliott ont même transformé cela en une opportunité lucrative.

Le @CElliottStore vient de mettre en vente cette chemise pull de Noël. pic.twitter.com/n8x2t7aIbB – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 11 octobre 2021

NASCAR, cependant, veut mettre fin à la querelle en piste.

Les responsables de NASCAR parlent à Elliott et Harvick de leur querelle

NASCAR n’est pas très heureux que cette querelle se soit intensifiée sur la piste, et Scott Miller, vice-président senior de la compétition de NASCAR, a déclaré lundi à SiriusXM NASCAR Radio: « Nous n’avons pas besoin que cela continue » et l’organe directeur fera pression pour un trêve.

ICYMI: #NASCAR réagit à la querelle de Chase Elliott et Kevin Harvick pic.twitter.com/1RVm0NwxZI – Radio SiriusXM NASCAR (Ch. 90) (@SiriusXMNASCAR) 11 octobre 2021

Miller a dit :

«Nous avons définitivement quelque chose qui se prépare entre ces deux-là, et nous leur avons parlé après la chose à Bristol et nous allons faire le tour. Et je ne sais pas si nous les aurons ensemble ou si nous leur parlerons individuellement pour voir où ils en sont en ce moment, mais nous n’avons pas besoin que cela continue, et nous ferons ce que nous pensons être nécessaire pour en quelque sorte obtenir celui-là s’est calmé. … « Chaque situation est différente, et maintenant nous avons Bristol, on s’est senti méprisé, et évidemment [Sunday], sur lequel l’autre se sent lésé. J’espère donc que nous pourrons mettre en place une trêve là-bas, mais nous continuerons simplement à surveiller la situation et essayerons vraiment de ne pas la laisser devenir incontrôlable. « Nous ne voulons garer personne. Nous voulons que tous les fans voient les pilotes qu’ils sont venus voir, alors cela essaiera d’être un dernier recours. Mais si nous continuons à voir des choses, alors nous devrons absolument prendre des mesures là-bas. »

La prochaine course NASCAR est l’ouverture de la ronde des 8 au Texas Motor Speedway dimanche (14 h HE, NBC).

