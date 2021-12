Chase Stokes dit qu’il ne savait pas « comment traiter » sa première crise d’anxiété à 15 ans

SMA SEXIEST GLOWUP

Amy Sussman/.

Lorsqu’il s’agit de santé mentale, Chase Stokes connaît l’importance de s’exprimer.

La star d’Outer Banks, 29 ans, a parlé de sa propre expérience avec l’anxiété tout en acceptant un prix de l’organisation de Glenn Close, Bring Change to Mind (BC2M) lors de l’événement Revels & Revelations 9 jeudi.

Stokes, qui est un ambassadeur de BC2M, a déclaré au public lors de son discours d’acceptation du prix Champion of Change qu’il avait été pris de court par sa première crise d’anxiété lorsqu’il était adolescent.

« Je me souviens d’avoir 15 ans et d’avoir eu ma première crise d’anxiété et de ne pas savoir comment la traiter et de ne pas savoir d’où elle venait, et j’aurais aimé avoir un moyen de comprendre comment comprendre ces choses », a-t-il déclaré, par E! Nouvelles.

chasser les coups

Pascal Le Segretain/.

EN RELATION: Chase Stokes a vécu dans sa voiture avant de décrocher un rôle dans Banques extérieures: « Je ne me suis jamais fait prendre »

L’acteur a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir « trouvé une deuxième maison » avec BC2M, expliquant: « Ce [award] n’est pas pour moi. C’est pour Chase, 15 ans, qui ne connaissait pas sa place dans la société. Et je ne savais pas qui il était.

Stokes, qui est un ardent défenseur de la santé mentale, utilise souvent les médias sociaux pour se connecter avec les fans et les encourager à prendre soin d’eux-mêmes.

« C’est bien de ne pas être bien », a-t-il tweeté en septembre. Dans un message de suivi, il a écrit : « Prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être familial. Ne laissez pas les autres définir cela. Sois patient. Être présent. Je vous aime tous. Faites ce que vous devez faire pour être honnête avec vous-même et vous sentir bien.

EN RELATION: Banques extérieures Les stars Chase Stokes et Madison Bailey avant la nouvelle campagne Beachy d’American Eagle

En avril, l’acteur s’est joint à un appel Zoom avec des collégiens pour discuter de l’anxiété et de la dépression, et a encouragé les étudiants à être francs sur leurs propres expériences de santé mentale, selon le magazine VMAN.

Stokes, qui figurait dans le profil de VMAN en mai, a déclaré au point de vente: « J’ai fait face à l’anxiété et un peu de dépression, et j’ai eu des expériences dans ma vie dont j’ai souffert du SSPT. »

L’histoire continue

« Je veux vraiment défendre le fait qu’il est normal d’accepter le fait que l’anxiété et la dépression sont une chose normale que vivent les jeunes enfants », a-t-il poursuivi. « Nous devons être ouverts sur la lutte contre la santé mentale, et je suis en mesure d’utiliser mes plateformes pour cela. »

Ne manquez jamais une histoire – inscrivez-vous pour La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester à jour sur le meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

En mai, Stokes a participé à un panel virtuel sur les hommes et la santé mentale co-organisé par PEOPLE et BC2M pour la série Conversations with Bring Change to Mind en partenariat avec PEOPLE. Stokes a déclaré à l’époque que sa carrière avait connu de nombreux hauts et des bas, soulignant en particulier la perte de sa grand-mère, décédée peu de temps après avoir réservé son rôle de John B. dans Outer Banks de Netflix.

« J’ai l’impression qu’à chaque sommet que j’ai atteint, il y a eu un creux majeur », a-t-il déclaré. Se référant à la mort de sa grand-mère, Stokes a expliqué: «C’était cette contre-expérience étrange, où je ne savais pas comment traiter sa mort, et je n’avais pas non plus d’espace pour la traiter en raison d’une peur de l’échec au travail. »

Stokes a également déclaré qu’après avoir perdu son ami proche d’un cancer et avoir connu la mort de son oncle, il « a atteint de sérieux creux ».

« [I] ont eu des questions sur ma santé mentale et se sont préoccupés de ma stabilité. Et je ne savais pas comment demander de l’aide, au début », a-t-il déclaré. « J’ai fini par suivre une thérapie et c’était la meilleure chose que j’aurais pu faire pour moi-même. C’est une bataille continue, qui est la chose la plus importante dont je me souvienne.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide en santé mentale, envoyez « STRENGTH » par SMS à la ligne de texte de crise au 741-741 pour être mis en contact avec un conseiller de crise certifié.