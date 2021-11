Chase Stokes et Madelyn Cline des Outer Banks se réunissent après leur rupture

Les stars de « Outer Banks » Chase Stokes et Maddie Cline expliquent pourquoi c’est digne de frénésie

Même s’ils se sont séparés, Chase pique et Madelyn cline sont encore dehors pour passer un bon moment.

Les co-stars d’Outer Banks, qui incarnent les amants John B et Sarah Cameron dans la série à succès Netflix, ont prouvé qu’ils étaient des ex sympathiques pendant le week-end de Thanksgiving lorsqu’ils ont été aperçus en train de passer du temps ensemble à Atlanta. Alors que l’observation déclenchera certainement des spéculations sur la réconciliation, une source a déclaré à E! News que Chase et Madelyn « ne sont que des amis ».

Dans une publication Instagram du 27 novembre géolocalisée à The Hideaway, l’ancien couple a été vu posant joyeusement pour une photo avec un fan. Utilisateur d’Instagram Léonard Cole a écrit dans la légende : « Je viens de rencontrer mon couple OBX préféré… John B et Sarah (Maddie et Chase) Merci d’avoir organisé ma soirée ! Trop cool ! »

Chase, 29 ans, était emmitouflé dans un t-shirt graphique, un haut à carreaux, une veste noire et un bonnet jaune. Pendant ce temps, Madelyn, 23 ans, a choisi de garder les choses décontractées avec un manteau sombre et un jean bleu.