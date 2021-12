Chase Stokes et Madelyn Cline se réunissent aux People’s Choice Awards 2021

Ces stars des Outer Banks font toujours partie de leurs cercles intimes.

Malgré l’annonce de leur séparation le mois dernier, Chase pique et Madelyn cline semblent être en bons termes. Le couple a posé ensemble pour une photo du casting aux People’s Choice Awards 2021 le mardi 7 décembre, avec des co-stars Austin Nord, Jonathan Daviss, Bourse Carlacia et Madison bailey.

Madelyn portait un ensemble noir en deux pièces pour le grand soir, tandis que Chase portait une veste en cuir et un pantalon. Il a présenté lors de la cérémonie qui a honoré Halle Berry, Kim Kardashian, Christina Aguilera et plus d’icônes.

Mais sur le tapis rouge, Maddie et Chase étaient à l’honneur avec le reste de la distribution. Leur émission, Outer Banks, a été renouvelée pour la troisième saison le 7 décembre, quelques heures seulement avant les PCA.

Le couple a commencé à se fréquenter en avril 2020 tout en jouant le rôle de John B et Sarah Cameron dans l’émission Netflix. Ils sont restés proches, un fan ayant repéré les co-stars qui traînaient ensemble à Atlanta pendant le week-end de Thanksgiving. À l’époque, une source a confirmé qu’ils n’étaient que des « amis ».