Il n’y a rien de tel que le pouvoir d’un coup de main en cas de crise.

C’est pourquoi la star des Outer Banks Chase pique est devenu un défenseur des adolescents ayant besoin d’aide pendant les périodes difficiles. Le 2 décembre, l’acteur a été honoré par Glenn fermer et son organisation Bring Change to Mind pour son soutien dans la lutte contre la stigmatisation entourant la maladie mentale.

« Je me souviens d’avoir 15 ans et d’avoir eu ma première crise d’angoisse et de ne pas savoir comment la traiter et de ne pas savoir d’où elle venait, et j’aurais aimé avoir un moyen de comprendre comment comprendre ces choses », a-t-il révélé lors de son discours de remerciement.

Reconnaissant son travail avec Glenn et les adolescents de son organisation qui cherchent des conseils, il a poursuivi : « J’avais l’impression d’avoir trouvé une deuxième maison. Ce n’est pas pour moi. C’est pour Chase, 15 ans, qui ne savait pas sa place dans la société. Et n’était pas sûr de qui il était.