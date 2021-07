Chase Stokes sur la saison 2 d’Outer Banks, Cast Bond et Fashion – WWD

« En tant qu’analogie avec la Floride, c’est comme lorsqu’un ouragan arrive », déclare Chase Stokes de manière plutôt transparente, lorsqu’on lui demande à quoi ressemblent les jours précédant la saison deux de son émission à succès « Outer Banks ». « Vous avez deux jours de très beau temps, puis vous commencez à voir la pluie entrer. Accrochons-nous.’”

“Outer Banks” est arrivé sur Netflix l’été dernier avec un minimum de fanfare, et est pourtant devenu un phénomène instantané, largement répandu alors que les adolescents chauds de la plage de Caroline du Nord lors d’une chasse au trésor à condition que les gens soient avides d’évasion. Le spectacle a été rapidement renouvelé, et Stokes et le reste de la distribution ont été très demandés pour se préparer pour la deuxième saison, qui sortira aujourd’hui. Il promet que c’est « Outer Banks » à un tout autre niveau.

“D’une manière ou d’une autre, la série est incroyablement plus grande que ce qu’était la première saison, et nous l’avons fait pendant une pandémie mondiale”, a déclaré Stokes. “J’essaie toujours de comprendre comment nous avons réussi à le faire, mais nous y sommes.”

Le joueur de 28 ans est né dans le Maryland, où il a grandi en jouant au hockey sur glace, qu’il rêvait de poursuivre professionnellement jusqu’à ce que des blessures à 17 ans l’obligent à arrêter.

“J’étais définitivement en retard quand il s’agissait de l’espace d’acteur”, dit Stokes. «Je ne m’y suis vraiment intéressé qu’à la fin du lycée, au début de l’université. Je deviens un peu obsessionnel quand je me lance dans les choses, et ça m’a pris d’assaut.

Il ne pouvait pas se permettre des cours de théâtre traditionnels, alors il a plutôt étudié les métiers d’acteurs d’Hollywood sur les acteurs, la table ronde des acteurs et la table ronde des réalisateurs.

“J’ai probablement passé plus de temps sur YouTube à regarder des acteurs que je ne devrais l’admettre, mais c’était mon introduction”, dit Stokes. “Et puis j’ai juste envoyé aveuglément un e-mail à tous les agents à Hollywood jusqu’à ce que quelqu’un réponde.”

En grandissant, c’est la performance de Patrick Swayze dans “Ghost” qui, en y repensant maintenant, il identifie comme le moment d’étincelle.

«Je pense qu’enfant, en regardant des choses comme ça, j’ai toujours pensé que ce serait cool, mais une idée tellement farfelue», dit-il. « Donc, le simple fait de pouvoir le garder a été vraiment génial. »

L’ensemble du gang “Outer Banks” a été profondément choqué par l’attention que cette première saison a reçue; il n’y avait pas eu beaucoup de promotion avant cela, et ils ne savaient pas si cela trouverait un public.

« Si je suis tout à fait honnête, nous ne savions vraiment pas ; Parfois, sur Netflix, vous avez ces émissions qui ont tellement de vapeur derrière elles et Netflix donne vraiment, vraiment l’élan », dit Stokes.

Ce n’était pas le cas pour les « Outer Banks ».

“C’était comme, ‘oh, nous avons un panneau d’affichage sur Sunset Boulevard’ et ils font la promotion de ces autres spectacles qui étaient tout autour de nous lors de ce junket que nous avions fait”, dit-il. “Et nous nous sommes dit:” Eh bien, je suppose que nous verrons ce qui se passera. ” Et voilà, nous avons fini par percer, et maintenant nous sommes dans l’air du temps, et la série est devenue ce petit phénomène. Cela a donc été pour le moins des montagnes russes. »

Stokes a initialement transmis “Outer Banks”, pensant qu’il s’agissait d’un “Goonies” remanié. Le directeur de casting de la série a appelé ses représentants et leur a dit qu’ils devaient faire en sorte que Stokes lise réellement le script, où il verrait que ce n’était en fait pas “Les Goonies en prennent deux”.

“Je l’ai lu et je l’ai immédiatement appelée pour m’excuser”, dit Stokes. Il était sur un vol quelques jours plus tard pour sa première lecture et n’est jamais retourné à LA, se lançant immédiatement dans le tournage.

« J’y suis allé littéralement avec deux tee-shirts, un boxer, deux shorts. Notre département des costumes a dû me donner des vêtements à porter parce que je n’avais même pas les moyens d’en acheter. J’étais si ridiculement fauché », dit-il.

Stokes dit que comme son personnage John B, lui aussi est têtu et ferme dans sa façon de voir les choses, mais les similitudes s’arrêtent là.

« John B n’est probablement pas l’ampoule la plus brillante de l’arbre », dit Stokes. «Et je pense que parfois, il ne prend pas les meilleures décisions, par impulsion. Je suis un peu plus calculé. Il y a cette scène dans la première saison où ils sont à l’extérieur de la Crane House et il dit: “Ooh, jetons une pierre sur le capteur de mouvement.” Je me souviens juste qu’il a dit ça, et je me suis dit ‘quoi ? C’est la merde la plus stupide que j’aie jamais entendue !’ Mais vous savez, nous y sommes.

Stokes est l’un des nombreux à être dans les limbes étranges d’avoir explosé pendant le verrouillage. Près de 5 millions de personnes le suivent sur Instagram et il est devenu un visage d’American Eagle, pourtant il a passé la plupart de son temps à l’abri des regards. Lui et sa co-vedette Madeline Cline sont ensemble depuis plus d’un an, pour le plus grand plaisir des fans, remportant même le prix du meilleur baiser aux MTV TV and Movie Awards.

Stokes dit que le casting n’a vraiment eu une idée de la popularité de la série que lorsque le tournage de la saison deux a commencé et que le service de police a dû venir contrôler la foule.

«Nous nous sommes dit:« Oh, wow, d’accord. Ouais. Cela devient un peu fou. Ces chiffres sur les réseaux sociaux se transforment en de véritables êtres humains. Nous constatons en temps réel que les gens regardent réellement l’émission. Ce n’est pas toute cette fausse façade », et c’était vraiment cool.

Le temps d’arrêt entre les saisons a permis à Stokes d’explorer l’espace de la mode, en travaillant avec le styliste Avo Yermagyan sur des looks comme un costume Fendi rouge pompier aux MTV Movie Awards et un costume Ferragamo pour un événement organisé par la marque dans les Hamptons, pour que Yermagyan a adapté un look de piste surdimensionné pour accrocher Stokes.

« J’ai toujours été très intéressée par la mode et j’aime quand les gens sont capables de s’embrasser et d’essayer de faire quelque chose d’un peu différent. Et avec John B étant un adolescent si traditionnel, ça a été amusant de travailler avec mon styliste Avo et d’essayer différentes choses », dit Stokes. “Je veux continuer à plonger dans cet espace et trouver des moyens de continuer à m’exprimer de manière créative.”

Malgré toute l’attention qu’il a reçue depuis la première de la série, ce n’est qu’en se regardant dans la deuxième saison que Stokes a laissé comprendre qu’il pourrait avoir une carrière d’acteur devant lui.

« J’ai regardé ma performance, et mes représentants l’ont regardée, et nous nous sommes tous dit : ‘Oh, c’est sacrément bien.’ Ensuite, c’était comme, ‘OK, je peux probablement compter sur le fait pour les deux prochaines années, espérons-le’ », dit-il.

Il se meurt pour une carrière comme celle de Matt Damon, “qui vient de faire tous les bons choix, et a fait des films incroyables, et a été incroyablement humble tout au long de sa carrière”, et a quelques sujets impossibles à discuter mais est généralement assez excité à l’idée de voir où les choses le mènent.

“J’adore jouer John B, mais je pense qu’une chose en tant qu’acteur et en tant qu’artiste, vous essayez toujours de faire des choses différentes”, dit-il. « Vous obtenez différentes étincelles de créativité. C’est comme dans un groupe. Leur premier album sort, et il marche très bien, et puis il s’agit de « Comment pouvons-nous faire quelque chose d’un peu plus polyvalent ou montrer notre gamme ? »

Plus de l’œil :

La star de “Call My Agent” Camille Cottin est Matt Damon, le nouveau costar de Lady Gaga

La star d’Outer Banks, Madison Bailey, n’a pas peur de sortir de sa zone de confort

L’évasion de ‘Loki’ Sophia Di Martino peut enfin parler de l’émission à succès

La star de ‘Fear Street’ Olivia Scott Welch est une horreur pure et dure