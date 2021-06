C’était un bon début de semaine de travail pour XPeng (NYSE :XPEV). Et aujourd’hui, compte tenu de ce qui se passe hors et sur le graphique des prix et couplé à une stratégie d’options à risque limité, l’action XPEV est prête à offrir des rendements plus intelligents et ajustés au risque pour les investisseurs de demain. […] More