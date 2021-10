Chasse à l’homme dans l’Oklahoma après qu’un adjoint ait été abattu à 7 reprises: suspect, sa femme retrouvée morte, selon les autorités

Un suspect qui aurait tiré sept fois sur un député de l’Oklahoma a été retrouvé mort vendredi soir avec son ex-femme, a confirmé le Bureau d’enquête de l’Oklahoma.

Les autorités avaient lancé une chasse à l’homme contre Braedon Chesser, 27 ans, après avoir abattu un adjoint du shérif du comté de Pottawatomie lors d’une impasse à son domicile vendredi matin. Les députés avaient répondu à un appel pour troubles domestiques.

Chesser a été retrouvé dans les bois derrière sa maison et sa femme était à l’intérieur de la maison. Les autorités n’ont donné aucun détail sur leur mort.

LES AUTORITÉS DE L’OKLAHOMA MENENT UNE CHASSE À L’HOMME POUR UN SUSPECT QUI A TIRÉ UN ADJOINT 7 FOIS

L’adjoint non identifié a subi une intervention chirurgicale plus tard vendredi pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Son état n’était pas clair.

Braedon Chesser, 27 ans, a été retrouvé mort à côté de son domicile. Il avait fait l’objet d’une chasse à l’homme après avoir prétendument tiré à sept reprises sur un adjoint du shérif du comté de Pottawatomie vendredi. (Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma)

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a déclaré qu’il avait le « cœur brisé » d’apprendre que le député avait été abattu.

« La Bible nous dit que Dieu est notre refuge et notre force, et présent dans nos moments difficiles. On me dit que l’adjoint est stable et attend une intervention chirurgicale », a-t-il tweeté plus tôt vendredi. « Je prie pour son rétablissement. »