Chasse à l’homme de Brian Laundrie: Gabby Petito et un ex fugitif vus sur les photos de l’annuaire du lycée

Les photos de l’annuaire du lycée récemment obtenues donnent un aperçu de Gabby Petito et Brian Laundrie à l’adolescence, des années avant leur malheureux voyage à travers le pays en tant que couple de blogueurs de voyage.

Les images montrent Petito dans sa deuxième année et Laundrie en tant que junior à Bayport-Blue Point High School à New York.

Elle a l’air similaire, plus jeune mais avec le même sourire radieux. Il est plus potelé, avec une barbe à jugulaire, une moustache en duvet de pêche et une chevelure pleine.

Bien qu’il ait grandi dans la même région et qu’il ait fréquenté le lycée ensemble, le couple n’a commencé à se fréquenter qu’après l’obtention de son diplôme, selon un porte-parole de la famille.

Petito et Laundrie ont commencé à sortir ensemble en mars 2019, selon une publication Instagram de Petito célébrant leur premier anniversaire.

Un propriétaire de magasin près de sa ville natale de Long Island a déclaré à Fox News le mois dernier que Petito était entré dans son magasin depuis l’âge de 12 ans, mais qu’elle n’avait jamais amené de blanchisserie. Lorsqu’elle s’est présentée pour acheter une chemise à Laundrie avant leur fatal voyage sur la route, les travailleurs ne savaient même pas qu’ils sortaient ensemble.

Le 2 juillet 2020, Petito a partagé une photo d’elle et de Laundrie qui, selon elle, avait été prise lors de leur premier rendez-vous.

« Brian m’a demandé de l’épouser et j’ai dit oui ! elle a écrit. “@bizarre_design_ vous rendez la vie irréelle, et chaque jour est un tel rêve avec vous.”

Il a partagé la même photo que sa première publication sur Instagram, qualifiant Petito de “meilleur coup de pied latéral au monde”.

Malgré leurs publications idylliques sur Instagram et leur chaîne YouTube, quelque chose s’est mal passé au cours de l’été lors de leur voyage à travers le pays.

Petito a été vu vivant pour la dernière fois fin août. Laundrie est arrivée chez ses parents le 1er septembre dans sa camionnette, selon les dossiers de la police.

Sa disparition, signalée le 11 septembre, a attiré l’attention nationale. La découverte de ses restes huit jours plus tard a suscité une vague de soutien et exige que la famille Laundrie renforce sa coopération avec les autorités.

Le 17 septembre, les parents de Laundrie ont signalé sa disparition, déclarant aux autorités qu’ils ne l’avaient pas vu depuis trois jours. Et le 23 septembre, le FBI a annoncé un mandat d’arrêt fédéral contre la blanchisserie pour fraude par carte de débit.

Il a été nommé personne d’intérêt dans la disparition de Petito. Un coroner du Wyoming a par la suite statué que sa mort était un homicide.