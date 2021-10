Chasse à l’homme de Brian Laundrie : Les parents pourraient-ils faire face à une obstruction, des accusations accessoires ?

in

Alors que la chasse à l’homme du fugitif de Floride Brian Laundrie entre dans sa troisième semaine, les questions se multiplient sur la façon dont il a pu échapper aux autorités aussi longtemps et si ses parents ont pu lui donner une longueur d’avance.

Les parents Chris et Roberta Laundrie n’ont été accusés d’aucun acte répréhensible, mais les critiques ont commencé à scruter leurs actions dans les semaines qui ont suivi la disparition de leur ancienne future belle-fille, Gabby Petito, qui a été retrouvée morte dans le Wyoming dans un camping où elle partagé avec leur fils. Ils n’ont rien dit sur le fait qu’elle avait disparu et ont fait un voyage de camping pour la fête du Travail.

“S’ils ont fourni de fausses informations aux forces de l’ordre qui ont permis à Brian Laundrie de décoller et d’avoir une semaine d’avance, ou si les parents ont envoyé les forces de l’ordre dans une chasse à l’oie sauvage, fouillant la réserve alors qu’il n’était pas là, il y a certainement une base pour les accuser », a déclaré Neama Rahmani, un ancien prodige de la justice et procureur fédéral.

La famille Laundrie est restée presque entièrement silencieuse depuis la disparition de Petito même si elle vivait avec eux.

Leur fils est rentré chez lui après un voyage dans l’ouest – dans sa camionnette mais sans elle – le 1er septembre. La famille n’a rien dit pendant 10 jours, et la mère de Petito a signalé sa disparition le 11 septembre après des tentatives répétées infructueuses de prendre contact avec le 23 -an natif de Long Island.

Une équipe de recherche dirigée par le FBI a retrouvé ses restes près du parc national de Grand Teton huit jours plus tard dans un camping où elle est restée dans la camionnette avec Laundrie fin août.

Jusqu’à présent, Laundrie a été décrite comme une personne d’intérêt dans l’affaire Petito, mais accusée uniquement de fraude par carte de débit pour avoir prétendument utilisé la carte bancaire de quelqu’un d’autre sans autorisation et retiré plus de 1 000 $.

“Puisqu’il s’est engagé immédiatement, je doute qu’ils aient fait des déclarations”, a déclaré Pat Diaz, un ancien détective des homicides de Miami-Dade avec des décennies d’expérience. “Il va donc être difficile de prouver [wrongdoing] à moins qu’ils n’obtiennent des preuves réelles sur les parents, ce que je ne pense pas qu’ils auront.”

On ne sait pas si les blanchisseries ont dit quoi que ce soit aux enquêteurs. S’ils restaient aussi discrets à huis clos qu’ils l’ont été publiquement, il serait difficile de montrer qu’ils ont menti aux autorités, a ajouté Diaz. Mais le FBI a peut-être découvert des preuves physiques ou numériques qui ne sont pas encore accessibles au public.

Lara Yeretsian, une autre avocate de haut niveau de la défense de la côte ouest, a déclaré que les accusations potentielles contre les parents dépendaient de ce qu’ils avaient, le cas échéant, dit au FBI lorsque les enquêteurs sont entrés chez eux le mois dernier, et s’ils ont induit en erreur ou mal orienté les autorités.

“Nous n’avons pas assez d’informations”, a-t-elle déclaré. « Tout cela est une conjecture, honnêtement. »

Mais si des accusations sont portées contre les parents, a-t-elle déclaré, elles pourraient être liées à une entrave à la justice ou à une complicité après les faits.

L’avocat de Laundrie a soutenu que Laundrie a disparu et que les parents n’ont aucune idée de l’endroit où se trouve leur fils. Leur fille non plus. L’avocat des parents de Petito a allégué que Brian Laundrie se cachait.

Rahmani a déclaré qu’il s’attend à ce que les enquêteurs fédéraux aient déjà commencé à citer à comparaître les relevés téléphoniques et d’autres preuves dans le cadre de leur enquête et que des accusations plus graves contre Laundrie sont probables.

Il a également déclaré que le comportement de la famille Laundrie jusqu’à présent était suspect.

“Les gens qui s’inquiètent pour leur future belle-fille, ce n’est pas comme ça qu’ils agissent”, a-t-il déclaré. “Ils n’appellent pas un avocat avant de signaler sa disparition aux forces de l’ordre, n’est-ce pas? Ils aident une enquête. Ils ne vont pas camper lorsqu’ils recherchent quelqu’un. Tout ce qu’ils ont fait est incompatible avec quelqu’un qui est concerné de retrouver leurs enfants disparus.”