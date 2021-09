Chasse à l’homme en cours pour un suspect après qu’un député du nord de la Floride a été grièvement abattu

in

Un député du nord de la Floride a été grièvement blessé après avoir été abattu lors d’un contrôle routier, ce qui a conduit les autorités à lancer une chasse à l’homme pour le suspect qui est toujours en fuite.

La fusillade, qui a eu lieu à Callahan, située dans le comté de Nassau à environ 12 miles de Jacksonville, s’est produite vers 2h30 du matin et a laissé le député Josh Moyers avec des blessures mettant sa vie en danger.

Le shérif du comté de Nassau, Bill Leeper, a décrit l’état de Moyers comme “très critique” et a déclaré: “nous ne savons pas s’il y arrivera”, selon FOX 30. En outre, Leeper a déclaré que Moyers prévoyait un mariage avec sa fiancée avant être abattu et a demandé des prières pour la famille de Moyers.

Le suspect, Patrick McDowell, 35 ans, mesure 5 pieds et 10 pouces et est considéré par les autorités comme “armé et dangereux”.

Dans une série de tweets, le bureau du shérif du comté de Nassau et Leeper ont déclaré que les récompenses pour les informations ayant conduit à l’arrestation de McDowell s’élèvent désormais à 15 000 $. “La Florida Sheriff’s Association et la Florida Deputy Association versent 5 000 $ chacune pour un prix d’information”, a déclaré le tweet. “Ceci s’ajoute au prix Crime Stopper qui est également de 5 000 $… totalisant 15 000 $ pour une récompense pour information.”

Selon WJXT, une deuxième personne se trouvait dans le véhicule avec McDowell au moment de la fusillade et est restée coopérative avec les autorités après être restée sur les lieux.

Il a été rapporté que la Florida Highway Patrol, le bureau du shérif de Jacksonville et la police d’Atlantic Beach sont impliqués dans la recherche de McDowell.