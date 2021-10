Chasse à l’homme lancée après qu’une femme a été poignardée à mort dans un appartement à Primrose Hill

Les détectives disent qu’ils souhaitent de toute urgence parler à Jason Bell (Photo : Google maps/Met Police)

Une chasse à l’homme a été lancée après qu’une femme a été poignardée à mort dans un appartement de Primrose Hill, au nord de Londres.

La police a été appelée sur la propriété de Broxwood Way peu avant 1 heure du matin dimanche, où elle a trouvé une femme dans la trentaine souffrant de blessures au couteau.

Malgré les efforts des ambulanciers qui ont également été précipités sur les lieux, elle y a été déclarée morte peu de temps après.

La famille de la femme a été informée.

Une autopsie et une identification formelle auront lieu en temps voulu.

Les détectives disent qu’ils souhaitent de toute urgence parler à Jason Bell, qui vit à l’adresse de Broxwood Way, en lien avec l’incident.

L’homme de 40 ans habite à l’adresse (Photo: PA)

L’homme de 40 ans pourrait avoir accès à une fourgonnette rouge Ford Tourneo Connect Titanium, index OV18FHA.

La force a exhorté quiconque l’a vu ou peut savoir où il se trouve actuellement à appeler le 999 et à citer CAD 425/10oct.

En cas d’observation directe, les agents ont dit de ne pas l’approcher mais d’appeler immédiatement la police.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();