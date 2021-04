Chasse à l’homme pour les assassins soupçonnés d’empoisonnement de Salisbury également lié à l’explosion tchèque | Monde | Nouvelles

Deux assassins russes sous les noms d’Alexander Petrov, 41 ans, et de Ruslan Boshirov, 43 ans, sont recherchés dans le cadre d’une attaque au Royaume-Uni en 2018 et en République tchèque quatre ans plus tôt. La police de la République tchèque a ordonné la chasse à l’homme pour les deux hommes après avoir fait correspondre les noms de leurs passeports aux suspects des empoisonnements de Salisbury.

Les hommes sont soupçonnés d’avoir tenté d’assassiner un ancien espion russe, Sergei Skripal, et sa fille Yulia lors d’une attaque à l’arme chimique de Novichok.

La police tchèque a déclaré dans un communiqué qu’elle recherchait «deux personnes» qui «ont utilisé au moins deux identités[…]dans le cadre des enquêtes sur les circonstances d’un crime grave».

Le ministre tchèque, Andrej Babis, a déclaré: «Il y a un soupçon raisonnable que des agents secrets russes du service GRU aient été impliqués dans les explosions de 2014 d’une décharge de munitions dans le village tchèque de Vrbětice.»

Cela survient alors que M. Babis a expulsé 18 diplomates russes pour des allégations selon lesquelles les services de renseignement étaient également impliqués dans l’explosion d’un dépôt de munitions en 2014 qui a coûté la vie à deux ressortissants tchèques.

50 tonnes de munitions étaient détenues sur le site lorsque l’explosion s’est produite le 16 octobre 2014.

Jan Hamacek, le ministre tchèque des Affaires étrangères, a ordonné au personnel de l’ambassade de Russie, qui serait du personnel des services secrets, de quitter le pays dans les 48 heures.

S’exprimant sur les résultats de l’enquête samedi soir, M. Hamacek a déclaré: «Nous sommes dans une situation similaire à celle de la Grande-Bretagne suite à la tentative d’empoisonnement à Salisbury en 2018.»

Petrov et Boshirov ont nié toutes les allégations selon lesquelles ils étaient des agents russes ou seraient impliqués dans la tentative d’assassinat des Skripal.

Le couple a admis être en République tchèque du 11 au 16 octobre 2014.