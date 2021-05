Chasse à l’homme pour un agresseur sexuel qui s’est “ jeté ” sur trois femmes ⋆ .

La police aimerait parler à cet homme à propos des attaques (Photo: Met Police)

Un homme qui a commis une série d’attaques sexuelles contre des femmes à Londres après les avoir “ attaquées ” est au centre d’une chasse à l’homme par la police.

Les détectives ont publié aujourd’hui une image de vidéosurveillance d’un suspect qu’ils aimeraient identifier et interroger.

Trois femmes ont été touchées de manière inappropriée par le même homme en l’espace de quelques minutes à Southwark.

L’une des victimes était une femme dans la vingtaine alors qu’elle marchait le long de East Street vers 14 heures le dimanche 4 avril.

Elle a été approchée par un homme inconnu qui “ s’est soudainement précipité vers elle et l’a touchée de manière inappropriée, la faisant tomber au sol ”, a déclaré la police métropolitaine.

Des membres du public sont intervenus mais l’homme s’est dirigé vers Blackwood Street.

#APPEAL | Reconnaissez-vous cet homme? Les détectives enquêtant sur une série d’agressions sexuelles qui ont eu lieu à #Southwark le dimanche 4 avril veulent l’identifier. Il est connu pour fréquenter le quartier East Street Market. S’il vous plaît ð ?????? 101 (réf CAD 3953 / 04APR) si vous pouvez aider. pic.twitter.com/yW4oNglwSI – Police de Southwark | BCU Centre-Sud (@MPSSouthwark) 15 mai 2021

La police a découvert à partir d’images de vidéosurveillance que des attaques similaires contre deux femmes avaient été menées par le suspect quelques minutes auparavant.

Mais les deux victimes ne se sont pas manifestées et doivent encore être identifiées.

Le suspect a été décrit comme un homme noir mince dans la trentaine ou la quarantaine.

Il portait un pull à capuche bleu, une doudoune noire et un pantalon de survêtement de couleur sombre avec une bande blanche à l’extérieur de la jambe.

L’agent enquêteur DC Jack Bailey a déclaré: “ Nous demandons à toute personne qui reconnaît l’homme sur la photo ou qui possède des informations qui nous aideraient à l’identifier à nous contacter.

Plus: Nouvelles de la criminalité



“ Nous voulons également entendre les deux autres femmes qui ont été agressées ou de toute personne qui se trouvait dans le quartier d’East Street à l’époque et qui a peut-être vu cet homme agir de manière suspecte ou inappropriée.

«Lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles est une priorité absolue pour le Met. Nous voulons que les femmes se sentent et soient en sécurité dans les rues de Londres.

“ Nous sommes déterminés à tenir cet homme responsable de ses actes et à l’empêcher de causer davantage de tort. ”

Quiconque reconnaît l’homme sur la photo est prié d’appeler le 101 ou de tweeter @MetCC et de donner la référence CAD3953 / 04APR.

Des informations peuvent également être fournies de manière anonyme à l’association caritative Crimestoppers au 0800 555 111.

