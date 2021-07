Chasse à l’homme pour un enfant disparu déclenchée après que son père l’a emmené de la maison à 1 heure du matin | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police tente de retrouver Andrew Junior Leighton après qu’il a été emmené de son domicile à Chalgrove, dans l’Oxfordshire, à 1 h 25. L’enfant de deux ans voyage peut-être avec son père dans une Ford Focus argentée avec une plaque d’immatriculation se terminant par « ANF ».

La police de Thames Valley a déclaré qu’elle se dirigeait peut-être vers la région de Reading.

Lorsqu’il a disparu, Andrew portait un t-shirt bleu avec « surf legend » écrit sur le devant et une couche.

L’inspecteur Angela Murray, basée au commissariat de police d’Abingdon, a déclaré: «Nous lançons un appel à tous ceux qui ont pu voir Andrew ou qui savent où il se trouve, de bien vouloir se manifester.

«Nous pensons qu’Andrew est avec son père et nous l’exhortons à prendre contact avec la police.

LIRE LA SUITE: «Plus de 100 rats» sautent de l’herbe pour attaquer une maman «dégoûtée»

L’écolière avait été aperçue au London Eye à 15 heures vendredi et avait demandé à un membre du public d’utiliser le point d’accès de données de son téléphone.

Ses parents seraient “incroyablement soulagés” après qu’elle ait été retrouvée saine et sauve dans la capitale.

La police du Grand Manchester a déclaré qu’elle travaillait maintenant à réunir Fatuma avec sa famille.

La confirmation de la police intervient après qu’un ami de la famille eut déclaré plus tôt que la jeune fille avait été retrouvée dans la capitale.

Avant qu’elle ne soit retrouvée, son père Asheem a déclaré lors d’une conférence de presse que son comportement était “normal” avant son départ, ajoutant qu’il n’avait “aucune idée de ce qui avait causé cela, aucune idée du tout”.

“Pourquoi elle est allée à Londres, nous n’en avons aucune idée”, a-t-il ajouté.

Selon ses amis et sa famille, Fatuma aspirait à déménager à Londres lorsqu’elle serait plus âgée et l’a pris “très au sérieux”.

La famille a déclaré: “Elle est assez amicale à l’école … elle est amie avec tout le monde.”

S’exprimant avant qu’elle ne soit retrouvée, Paul Robinson, inspecteur en chef de la police de Bolton, a déclaré que Fatuma avait “une somme d’argent substantielle avec elle”.

Il a ajouté que la jeune fille avait dit à un membre du public qu’elle avait 15 ans et qu’elle allait voir sa tante à Londres.

M. Robinson a déclaré samedi: “Nous sommes ravis de confirmer que Fatuma Kadir a été retrouvée saine et sauve.

“Elle a été retrouvée à Londres plus tôt dans la journée, nous travaillons donc maintenant à la réunir avec ses parents, qui sont, comme vous pouvez l’imaginer, incroyablement soulagés.

“Les deux derniers jours ont été le pire cauchemar de tous les parents, donc je sais qu’ils seront d’accord avec moi quand je dis un grand merci à tous ceux qui ont partagé notre appel à trouver Fatuma.

« Votre aide a été inestimable, alors merci. Nous voudrions maintenant demander que leur vie privée soit respectée, afin qu’ils puissent être ensemble en famille.”