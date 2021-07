Chasse à l’homme urgente en cours après qu’une femme de 19 ans ait été retrouvée morte .

Une chasse à l’homme est en cours après la découverte du corps d’une jeune femme dans une maison de Birmingham.

Le jeune homme de 19 ans a été retrouvé avec des blessures mortelles dans une propriété du centre-ville samedi matin.

La police a déclaré qu’un homme qui serait connu de la victime a été aperçu en train de fuir le bâtiment peu avant l’arrivée des services d’urgence.

Un cordon reste à la propriété pendant que les enquêtes médico-légales sont en cours.

L’inspecteur-détective Jim Mahon, de la police des West Midlands, a déclaré: «Il s’agit de la mort tragique d’une jeune femme avec toute sa vie devant elle.

«Nous parlons à d’autres résidents de l’adresse multi-occupations et explorons la vidéosurveillance pour comprendre ce qui s’est passé.

“Nous avons un suspect à qui nous souhaitons parler, qui serait connu de la jeune femme.”

Toute personne ayant des informations peut contacter la police au 101 ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

