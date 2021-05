Chasse au trésor ⋆ 10z viral

Ce fut une course amusante pour le 118 et sa compagnie.

La saison a été assez lourde dans l’ensemble, et l’épisode 12 de la saison 4 du 9-1-1 est venu au moment idéal pour nous donner une petite heure fantastique sur une chasse aux trésors enfouis!

Et si vous pensiez que le 118 était au-dessus de s’engager dans quelque chose comme ça, vous auriez vraiment tort.

Bien sûr, au début, cela ressemble à tout le monde, mais Buck est totalement opposé à l’idée de parcourir la ville pour cinq millions de dollars, mais tout comme ces moments où le Powerball atteint des sommets records, même les détracteurs de loterie les plus ardents sortent les boiseries à la recherche d’un morceau de tarte.

L’idée même d’une chasse au trésor est tout droit sortie d’un roman, et elle engloutit tout de suite la ville. Les urgences et les arrestations sont hors du commun, et les 118 se retrouvent avec une vue rapprochée de tous les endroits où le trésor n’est pas.

Buck a toujours été et sera toujours le plus enfant de l’équipage, et il était prêt à se lancer dans la chasse depuis le début. Et ce n’était pas difficile d’emmener Taylor pour le trajet.

Il y a eu BEAUCOUP de Taylor pendant cette seconde moitié de la saison, et il est assez évident qu’ils préparent les choses pour qu’ils se réunissent tous les deux, mais cela ne semble pas aussi naturel qu’ils le pensent.

Rester amis ne serait pas une mauvaise chose pour Buck, d’autant plus qu’ils en ont essayé plus par le passé et que cela n’a pas fonctionné. Ils forment une bonne équipe, et il est si rare de voir des hommes platoniques et des amitiés féminines à la télévision.

Mais hélas, il semble que les choses ne resteront pas ainsi si Buck finit par réussir.

Amener Eddie avec eux était une progression naturelle, et faire équipe Eddie et Chimney était une évidence.

Le joker était le capitaine, qui n’a jamais laissé entendre qu’il pensait du tout à la chasse jusqu’à ce qu’Athéna le rattrape.

Imaginez si tout l’équipage venait de se réunir depuis le début et de rassembler tous les indices. Ils auraient probablement compris les choses beaucoup plus tôt qu’ils ne l’ont fait.

Mais en ne se parlant pas, ils ont fini par prouver le point que le misérable Hollis essayait de faire valoir, sauf que ce n’est pas quelque chose d’unique à Los Angeles.

Athéna: Je ressens moi-même une sorte d’émotions en ce moment. Et votre ridicule chasse au trésor a complètement déraillé cette ville.

Hollis: N’est-ce pas génial? Confirme tout ce que j’ai pensé de cette ville. Plein de crétins égoïstes et avides.

Athéna: Eh bien, ces crétins tombent comme des mouches.

Le monde est plein d’avidité et de l’idée de vouloir être le dernier homme debout.

Les 118 avaient leurs paires au sein de l’équipe, et ils ne voulaient pas se diversifier et inclure d’autres parce qu’alors leur part du pot diminuerait.

Et vous ne pouvez pas vraiment les blâmer parce que c’est une partie innée de l’être humain et un produit de la mentalité de chien mangeur de chien du monde de nos jours. Mais cela finit par être un point discutable quand ils tombent tous sur le trésor ensemble et découvrent qu’une émission individuelle les a vaincus.

Nous n’avons pas trop bien connu Ravi, mais il a fait sa marque pendant la tranche. Non seulement il travaillait seul, mais il a apparemment trouvé le trésor sans aucune information d’initié ET l’a obtenu avant tout le monde.

C’était à peu près acquis que l’argent n’allait pas être là, mais ça valait le coup de voir ensuite tout l’équipage descendre sur la maison de Hollis, prêt à faire dieu sait quoi.

Dès qu’il a été révélé que Hollis avait simulé sa mort, vous saviez juste que quelque chose finirait par lui arriver.

Je ne pensais pas qu’il mourrait en soi, mais il n’y avait aucun moyen que tout soit enveloppé dans un joli petit arc, et il allait avoir la fin parfaite pour son livre.

Avoir la femme au hasard qui a volé le microphone de Taylor et lancé la chasse à la télévision en direct soit celle qui se tenait au-dessus de lui alors qu’il mourait d’une crise cardiaque était une tournure difficile à voir venir.

L’assistant s’enfuyant avec l’argent était une chose beaucoup plus facile à repérer, surtout une fois qu’il était devenu évident que Hollis Harcourt était, en fait, un homme terrible.

Donc, à la fin, Hollis est mort, son assistant qui souffrait depuis longtemps est devenu millionnaire, et les 118 plus Athena et Taylor ont toujours pu garder leur travail quotidien. Et ils se sont amusés en cours de route.

Eh bien, ils l’ont fait la plupart du temps. Ce moment très tendu entre Athéna et Bobby reviendra à cent pour cent avant la fin de cette saison.

Il semble y avoir une déconnexion entre les deux toute la saison.

Et chaque fois qu’ils ont l’impression qu’ils vont parler de quelque chose et ne pas passer sous silence un problème, ils ne le font pas. C’est comme s’ils avaient besoin d’un gros combat de combat pour mettre tous leurs problèmes sur la table afin de pouvoir passer à autre chose.

Athena prend beaucoup de décisions unilatérales, et bien que ce soit sa vie et finalement ses décisions, le fait qu’elle ne pense même jamais à mentionner à Bobby que la retraite était sur la table doit donner à Bobby le sentiment que son opinion n’a pas d’importance.

Athéna ne voulant jamais quitter le travail les affecte tous les deux à long terme.

Bobby semble être d’avis qu’un jour il va raccrocher et partir au coucher du soleil, mais si cela ne sera jamais le cas pour Athéna, où cela les laissera-t-il?

Compte tenu de la nature de leur travail, cela ne leur ferait pas de mal d’aller à une sorte de counselling ensemble, car il y a beaucoup de choses que ces deux-là ne se disent pas.

Et en raison de la nature de la série et du nombre de personnages, nous n’avons malheureusement pas assez de temps pour les vérifier.

Mais j’espère qu’au cours de ces deux derniers épisodes, nous pourrons les voir se parler. Bobby a besoin d’exprimer ce qu’il ressent, et Athéna a besoin d’exprimer ce qu’elle ressent, et ils ont tous les deux besoin d’écouter.

Nous n’accepterons rien de moins qu’une Bathena heureuse parce que ces deux-là méritent leur fin heureuse, mais ils doivent faire le travail pour y arriver.

Bouts

Le moment le plus drôle de l’épisode, de loin, a été que toute l’équipe a réuni une scène, et c’est eux qui découvrent un cadavre.

Eddie étant la troisième roue de la séance de brainstorming de Buck et Taylor était une scène amusante, et c’était bien de la série de nous rappeler que Buck et Eddie sont les meilleurs amis. Nous n’en avons pas eu assez cette saison.

Nous n’avons plus que deux versements dans la saison 4 du 9-1-1, et il est prudent de dire qu’ils sortiront avec un bang comme ils le font habituellement.

Mais avant d’y arriver, dites-nous ce que vous avez pensé de la chasse au trésor de Los Angeles?

Avez-vous été surpris de la façon dont les choses se sont terminées?

Laissez une ou deux pensées ci-dessous et n’oubliez pas de revenir et de regarder le 9-1-1 en ligne avant la fin de la saison!

Whitney Evans est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.