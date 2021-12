Chasse aux bonnes affaires

Le monde du football se réchauffe pour le marché d’hiver. Le mercato s’ouvre le 1er janvier en Allemagne, en Angleterre et en France, tandis qu’en Espagne et en Italie, il débutera officiellement le 3 janvier à partir de minuit.. À l’exception des cas spatiaux comme les blessures de longue durée, le marché se clôture dans les cinq ligues majeures le 31 janvier. A 22h59 en Premier League et à 23h59 dans les quatre autres ligues majeures.

Cela dit, le marché d’hiver est généralement un terrain fertile pour les opportunités de marché, particulièrement importantes dans la situation actuelle de faiblesse économique et d’incertitude dérivée du coronavirus. Et peu de choses font baisser le prix du club vendeur plus qu’un contrat sur le point d’expirer. Dans cette fenêtre hivernale il y a beaucoup d’acteurs cotés qui mettent fin à leur contrat en juin 2022 au-delà des cas médiatiques comme Mbappé, Pogba ou Dybala.

Dans cette situation se trouve le capitaine du Napoli, Lorenzo Insigne, qui est lié à Toronto. Dans le ‘calcium’, d’autres attaquants vétérans comme Belotti (Turin), périsique (Inter), Carré (Juve) ou Mkhitaryan (Rome). Bien que le «bonbon» le plus désiré en Serie A soit le milieu de terrain Kessie (Milan), avec la permission de Brozovic (Inter). En défense, ils se démarquent Romagnoli (Milan) et Luiz Felipe (Lazio).

En Allemagne, Gladbach a confirmé que le défenseur Ginter et le milieu de terrain Zakaria ils ne renouvelleront pas, étant tous les deux des joueurs avec une très bonne affiche internationale. Dans le Bayern, deux secondaires comme milieu Tolisso et le défenseur Süle Ils pourraient écouter les offres à la recherche de plus d’importance.

Et dans le Premier, la ligue la plus puissante du monde, met en lumière la situation des Chelsea que la continuité de trois défenses n’est pas assurée : Azpilicueta, Christensen et Rudiger. Lacazette (Arsenal) et Lingard (Unis) terminent également le contrat. Des autres ligues, les cas du milieu de terrain se démarquent Kamara (Marseille), l’extrême couronne (Porto) et le gardien Onana (Ajax).

Mais il existe de nombreuses hypothèses qui peuvent conduire à un transfert. Il y a des joueurs qui demandent plus de minutes, comme l’attaquant Martial (United). D’autres sont sur la rampe de sortie pour l’intérêt du club vendeur, cas du bélier Icardi (PSG). Et parfois les deux variables se confondent, comme cela arrive à Alexis Sanchez dans le Inter. Et tout cela sans compter les joueurs qui mettent fin à leur contrat en 2023… Le spectacle est servi.