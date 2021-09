Chasse aux talents : la pénurie de compétences est le nouveau point douloureux

Malgré les défis liés aux talents, l’infrastructure et les opérations (I&O) et d’autres leaders informatiques ont accru l’adoption de technologies émergentes pour stimuler l’innovation alors que les entreprises commencent à se remettre de la pandémie.

L’industrie informatique considère la pénurie de talents comme le principal obstacle à l’adoption de 64 % des technologies émergentes, contre seulement 4 % en 2020, selon une nouvelle enquête de Gartner. Le manque de disponibilité des talents a été cité beaucoup plus souvent que d’autres obstacles cette année, tels que le coût de mise en œuvre (29 %) ou le risque de sécurité (7 %). La disponibilité des talents est citée comme l’un des principaux facteurs inhibant l’adoption dans les six domaines technologiques de l’enquête : infrastructure de calcul et services de plate-forme, réseau, sécurité, lieu de travail numérique, automatisation et stockage informatique et base de données. La disponibilité des talents a été citée comme le principal facteur de risque d’adoption pour la majorité des technologies d’automatisation informatique (75 %) et près de la moitié des technologies d’espace de travail numérique (41 %).

« La poussée continue vers le travail à distance et l’accélération des plans d’embauche en 2021 ont exacerbé la pénurie de talents informatiques, en particulier pour les compétences de sourcing qui permettent le cloud et la périphérie, l’automatisation et la livraison continue », a déclaré Yinuo Geng, vice-président de la recherche chez Gartner. « À titre d’exemple, sur toutes les technologies d’automatisation informatique décrites dans l’enquête, seules 20 % d’entre elles ont progressé dans le cycle d’adoption depuis 2020. La question du talent est à blâmer ici. »

Malgré les défis liés aux talents, l’infrastructure et les opérations (I&O) et d’autres leaders informatiques ont accru l’adoption de technologies émergentes pour stimuler l’innovation alors que les entreprises commencent à se remettre de la pandémie. Dans tous les domaines technologiques, 58 % des personnes interrogées ont signalé une augmentation ou un plan visant à augmenter les investissements dans les technologies émergentes en 2021, contre 29 % en 2020. Les fonctions I&O ont connu une réduction des délais de déploiement, toutes les technologies en cours de déploiement devant être adoptées. dans les six à 18 prochains mois. “Cela indique que les organisations se sentent plus à l’aise de déployer directement de nouvelles technologies pour accélérer la croissance, plutôt que de s’appuyer sur une période d’observation prolongée pour développer l’analyse de rentabilisation”, a déclaré Geng.

En outre, un plus grand nombre de dirigeants (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la fonction informatique) influencent les décisions d’investissement technologique cette année, entraînant la tendance à la « livraison démocratisée ». La résilience et l’amélioration de l’infrastructure informatique critique sont les principales priorités des I&O et des autres leaders informatiques en 2021. En conséquence, ils donnent la priorité aux déploiements cloud et aux investissements dans les technologies de sécurité. Les entreprises investissent dans la création d’une solide base de cloud hybride soutenue par des technologies multicloud pour une circulation fluide des informations entre les emplacements physiques et virtuels.

