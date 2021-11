Chasse brillante dans Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl

Capture d’écran : Nintendo

Les joueurs sont à nouveau à la recherche de Pokémon brillants, ces variantes incroyablement rares et incroyablement recherchées, dans le dernier lot de jeux. Et tandis que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl viennent à peine de sortir aujourd’hui, grâce aux fuites des premières copies et aux efforts des dataminers, nous avons déjà une assez bonne idée des taux brillants auxquels les joueurs seront confrontés dans les remasters.

Les Pokémon Brillants ont exactement les mêmes statistiques que les Pokémon normaux. La seule différence est leur apparence et le fait qu’ils sont incroyablement difficiles à trouver. Votre chance de base de rencontrer une variante brillante chaque fois que vous partez au combat est de 1 sur 4096, une augmentation massive par rapport aux jeux originaux Diamond et Pearl 1 sur 8192. Le nouveau taux plus généreux est le même que dans Sword and Shield de 2019.

Cela vaut pour tous les Pokémon qui ne sont pas verrouillés brillants, ce qui dans Pokémon BDSP inclut même les entrées. Donc, en théorie, vous pouvez continuer à réinitialiser votre jeu avant de saisir votre Chimchar, Piplup ou Turtwig de départ dans l’espoir d’obtenir la version brillante. Si vous êtes extrêmement, extrêmement chanceux, vous pouvez même en obtenir un sans aucune réinitialisation.

Pour les chasseurs brillants d’après-match, la clé est l’enchaînement. Les chances de rencontrer un brillant augmentent au fur et à mesure que vous battez ce Pokémon spécifique. Pour ce faire, vous avez besoin du Poké Radar, que vous gagnez en complétant le Pokédex du jeu. Le Poké Radar fera trembler les hautes herbes qui cachent le même Pokémon que vous venez de combattre. Plus la chaîne de rencontres avec le même Pokémon est longue, plus il y a de chances qu’un brillant apparaisse.

Voici les taux de chaîne, selon le dataminer Kaphotics :

0 Rencontres : 1 sur 409610 Rencontres : 1 sur 252120 Rencontres : 1 sur 182030 Rencontres : 1 sur 131035 Rencontres : 1 sur 119236 Rencontres : 1 sur 993 37 Rencontres : 1 sur 799 38 Rencontres : 1 sur 400 39 Rencontres : 1 sur 20040+ Rencontres : 1 sur 99

L’autre moyen principal d’augmenter les chances de brillance est la reproduction. En élevant des Pokémon BDSP avec ceux d’autres régions, vous pouvez augmenter les chances d’éclosion brillante de l’œuf résultant de 1 sur 4096 à 1 sur 683. Si vous avez le charme brillant, les chances augmenteront encore plus à 1 sur 512. Les idems fonctionnent évidemment mieux pour cette voie, car ils peuvent se reproduire avec n’importe quoi.

Pokémon BDSP a un autre moyen spécial d’augmenter le taux : le Grand Underground. Développée par rapport à la version que vous avez explorée dans les jeux plus anciens, cette nouvelle série de tunnels comprend des Digletts et des Dugtrios qui laissent derrière eux des paquets d’énergie. Collectez jusqu’à 40 points d’énergie d’eux et vous obtiendrez un taux de rencontre brillant bonus de 1 en 2048 pendant plusieurs minutes. Quand les chances contre vous sont aussi élevées, ce n’est pas rien.