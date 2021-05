Chassé par les républicains – mais à peine fait pour être démocrate ⋆ .

– du Salon

La plupart des gens passent leur vie entière à essayer d’éviter de venir à un endroit de leur vie où, peu importe la direction dans laquelle ils se tournent, il y a un endroit où ils ne veulent pas être. C’est là que Liz Cheney, l’unique membre du Congrès du Wyoming, se trouve aujourd’hui. Elle a appelé ce moment, dans un éditorial du Washington Post, un tournant pour le Parti républicain. Mais ce n’est pas un tournant. C’est un point final, la conclusion logique de plus de 50 ans d’illusions et de mensonges. Il ne s’agit pas de choisir entre Donald Trump et la démocratie. Il s’agit de s’être mis dans un coin où l’on vous présente même un tel choix.

Les experts adorent dire des choses comme «les républicains avaient l’habitude de défendre quelque chose». Ce dont ils parlent est un jour imaginaire dans un passé imaginaire où le Parti républicain a «défendu» des impôts bas, un petit gouvernement, une réduction du déficit et ce qu’on appelle une «défense nationale forte», comme s’il y avait jamais eu une position compensatrice. par les démocrates ou toute autre personne qui voulait une défense nationale faible.

Ce n’était que des conneries, le Big Lie original. Ils ne représentaient pas des «impôts bas». Ils voulaient réduire les impôts d’un groupe, les riches, tout en maintenant des impôts relativement élevés pour tous les autres. Ils ne représentaient pas un «petit gouvernement». La taille du gouvernement a augmenté dans chaque administration républicaine, remontant au moins à Eisenhower. Richard Nixon a créé un tout nouveau département du gouvernement national, l’Agence de protection de l’environnement, là où il n’y en avait pas eu auparavant. George W. Bush a créé une autre division de gouvernement beaucoup plus grande, le Department of Homeland Security, et lui a légué un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils ne croyaient pas à la «réduction du déficit». Le déficit a augmenté de centaines de milliards dans chaque administration républicaine, et sous la dernière, l’administration de Donald Trump, il a augmenté de plus de 2 billions de dollars. Quant à une «défense nationale forte», le budget du ministère de la Défense n’a cessé de croître en pourcentage du PIB sous les administrations républicaine et démocrate sans interruption depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous dépensons plus pour la «défense nationale» que le reste du monde réuni, ce qui fait qu’il est difficile d’imaginer que notre défense nationale pourrait devenir plus forte, quel que soit le parti au pouvoir.

La seule différence entre hier et aujourd’hui pour les républicains était l’arrivée de Donald Trump. Le grand pourvoyeur de fausses nouvelles a dévoilé le faux édifice de leur parti. Tu crois que je plaisante? Réfléchissez à 2015 et aux soi-disant «débats» lors de la campagne primaire républicaine. Qu’y avait-il, quelque chose comme 16 candidats sur scène lors des premiers débats? Ils avaient l’air tellement ridicules et la gamme collective était si absurde qu’elle était souvent décrite comme la «voiture de clown». Je me souviens avoir pensé, comment diable l’un d’entre eux va-t-il émerger de cette meute de gaffes?

Eh bien, Donald Trump l’a fait, et il l’a fait assez rapidement – principalement en refusant de prendre tout le processus au sérieux. Il ne voulait pas débattre de «questions» comme la défense et quels ministères devraient être supprimés. (Rick Perry non plus, comme il l’a prouvé quand il ne pouvait même pas se souvenir de ceux qu’il avait récemment dit qu’il avait l’intention de fermer.) Donc il ne l’a pas fait. Trump se tenait juste là et se moquait du reste d’entre eux, les appelant des noms et rabaissant leur apparence et se moquant de leurs tentatives maladroites de faux gravitas. Ils ont commencé à tomber un par un. Trump avait l’intuition que la «base» du Parti républicain était dans la blague selon laquelle les soi-disant problèmes sur lesquels les modérateurs posaient sérieusement des questions n’avaient aucun sens. Ce qu’ils n’ont pas fait: les «problèmes» auxquels se préoccupaient les électeurs républicains étaient en coulisses, chuchotés entre eux dans les salons et les dîners et sur les terrains de golf. S’ils étaient mentionnés par les candidats, c’était via ce qu’on appelait étrangement «sifflets de chien», comme si en référence à l’animal de compagnie préféré des États-Unis, le chien, la viande rouge du racisme, de la xénophobie et du sexisme pouvaient être tenus secrets pour tous ceux qui ne l’étaient pas. pas dans la blague.

Trump a éliminé la blague. Il est sorti tout de suite et a dit ce que les électeurs républicains voulaient entendre. Quand il leur a dit qu’il allait rendre l’Amérique géniale «à nouveau», il confirmait qu’en revenant à une époque où les homosexuels étaient dans le placard, les femmes étaient dans la cuisine et les Noirs ne pouvaient pas voter ou voter comme ils l’étaient on a dit sur quoi portait réellement l’élection.

C’est en effet ce que Liz Cheney a mis sur la table en tenant tête à Donald Trump. Elle sait que son parti n’est pas devenu un «culte de la personnalité» autour d’un seul homme – il est devenu ce que ses électeurs veulent réellement qu’il soit. Le problème auquel sont confrontés les membres de la Chambre républicaine qui voteront la semaine prochaine pour savoir s’il faut conserver Cheney à son poste de présidente de la Conférence républicaine de la Chambre n’est pas ce que Trump a fait le 6 janvier ou s’il était le «vrai» vainqueur de l’élection de 2020. Ils savent tous qu’il a perdu. Ils savent tous qu’il a provoqué l’émeute qui a envahi et occupé les deux chambres du Congrès et détruit des bureaux dans le Capitole et a entraîné la mort d’au moins un policier et un émeutier. Elle le sait. Ils le savent. Et elle sait qu’ils le savent.

La question n’est même pas de savoir si Trump conservera ou non le contrôle du parti. Il sera. Elle le sait. Ils le savent. La question est de savoir si le Parti républicain reviendra ou non à simuler ses «principes» de faibles impôts et de petit gouvernement et tout le reste, ou admettra simplement que c’est le parti du peuple blanc, déterminé à maintenir le pouvoir blanc et à défendre le blanc. race de ce que beaucoup d’entre eux considèrent comme une destruction certaine aux mains des Noirs et des Marrons et des étrangers.

Le dilemme de Liz Cheney est donc réel, mais ce n’est pas le dilemme que tout le monde dit qu’il est. Elle ne peut pas revenir en arrière et annuler son vote pour destituer Trump ou ses votes pour accepter les bulletins de vote du collège électoral le 6 janvier – ou en fait les petites heures du 7 janvier, après que les insurgés aient été chassés du Capitole. Ses votes n’étaient pas contre Donald Trump. Ils étaient pour un Parti républicain qui n’existe plus, un parti qui prétend défendre quelque chose et prendre position sur des questions telles que les impôts et les déficits, la défense et tous les vieux trucs qui avaient de l’importance.

Liz Cheney a atteint ce stade de sa vie où partout où elle se tourne est un endroit où elle ne veut pas être. Elle n’est pas contre le gros mensonge de Donald Trump. Elle est contre le gros mensonge de son propre parti. En matière de politique, elle est devenue apatride.

Faire face à Donald Trump ne fait pas d’elle «l’une des nôtres», bien sûr. Elle s’est opposée aux droits des homosexuels et à l’égalité du mariage sur toute la ligne, même si sa propre sœur est lesbienne. Elle a une note de zéro pour cent de Planned Parenthood. Elle a pratiquement voté pour l’ensemble du programme de Trump (si l’on pouvait dire qu’il y en avait une) jusqu’à ce qu’il tente d’annuler les élections et de devenir président à vie.

Mais cela signifie-t-il que le Parti démocrate devrait l’éviter de la même manière que les républicains l’évitent? Les démocrates vont-ils également établir un test de loyauté? Ou devrions-nous dire hé, vous présenter en tant qu’indépendant ou en tant que démocrate, et nous vous donnerons un coup de main – peut-être même vous inviter à un caucus avec nous si vous votez pour Nancy pour le président et des parties de l’agenda de Biden comme l’infrastructure et le soutien aux familles?

Nous pouvons être le lieu où les républicains avec une conscience se retrouvent quand il n’y a plus d’endroit où aller. Saute, Liz. Mettez un «je» ou même un «D» après votre nom. Donnez une chance à l’hérésie. Vous êtes déjà là quand il s’agit de l’autoritaire en chef.

_______

À propos de l’auteur

Lucian K. Truscott IV, diplômé de West Point, a eu une carrière de 50 ans en tant que journaliste, romancier et scénariste. Il a couvert des histoires telles que Watergate, les émeutes de Stonewall et les guerres au Liban, en Irak et en Afghanistan. Il est également l’auteur de cinq romans à succès et de plusieurs films cinématographiques infructueux. Il a trois enfants, vit dans l’est de Long Island et passe son temps à s’inquiéter de l’état de notre nation et à griffonner follement dans une tentative jusqu’ici infructueuse d’améliorer les choses. Il peut être suivi sur Facebook à The Rabbit Hole et sur Twitter @LucianKTruscott.