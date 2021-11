Chasseur de MH370 dans une découverte de trajectoire de vol « surprenante » – affirme qu’il correspond à la simulation de la maison du pilote | Sciences | Nouvelles

MH370 : un expert dit que le récit officiel est une « fabrication »

Le vol de Malaysia Airlines a disparu le 8 mars 2014, lors d’un voyage de routine à Pékin, en Chine, avec 239 personnes à bord. Le capitaine Zaharie Shah a communiqué pour la dernière fois avec le contrôle du trafic aérien à 1 h 19 du matin lors d’un voyage au-dessus de la mer de Chine méridionale, avant de disparaître. D’innombrables théories ont été avancées pour expliquer l’énigme, mais l’analyse des communications automatisées du jet avec un satellite Inmarsat indique qu’il s’est probablement écrasé dans le sud de l’océan Indien.

Mais maintenant, l’ingénieur Richard Godfrey affirme qu’il a fait une percée majeure après avoir suivi la trajectoire de vol du Boeing 777 à l’aide d’un programme informatique connu sous le nom de WSPRnet.

Il affirme que de nouvelles données montrent que l’avion a été mis en attente pendant environ 22 minutes près de la côte de Sumatra, une île indonésienne.

Il a déclaré: « Ce que j’ai découvert, sans le chercher, c’est que le MH370 est entré dans un circuit d’attente de piste de course vers 19h12 UTC.

« J’ai été surpris de découvrir que non seulement le MH370 est entré dans un circuit d’attente, mais que le circuit d’attente a duré environ 22 minutes.

« En entrant dans le circuit d’attente, le MH370 était à 150 nm [nautical miles] de la côte de Sumatra [Indonesia] et à 40 nm du 2e Arc.

« Si l’objectif du pilote était de faire disparaître le MH370 sans laisser de trace, alors pourquoi gaspiller du carburant avec un circuit d’attente et pourquoi ne pas se diriger directement vers la zone la plus reculée possible de l’océan Indien sans déviation ?

Cela pourrait remettre en cause les théories selon lesquelles l’avion a été détourné ou a subi une urgence à bord.

Le capitaine Zaharie Shah a déjà fait l’objet d’un examen minutieux au fil des ans, au milieu d’affirmations selon lesquelles il aurait participé à une mission suicide et emmené ses passagers avec lui.

Cela a été alimenté lorsque des responsables australiens ont confirmé en 2016 que M. Shah avait pratiqué un itinéraire où l’avion aurait couru « jusqu’à l’épuisement du carburant ».

M. Godfrey a affirmé que sa nouvelle trajectoire de vol serait très similaire à l’une de ces simulations.

M. Godfrey a ajouté : « L’analyse par Victor Iannello et Yves Guillaume des données du simulateur de vol trouvées sur le vaste ordinateur de vol domestique de Zaharie Shah est une arme fumante.

« Zaharie Shah a simulé un seul vol depuis Kuala Lumpur via le détroit de Malacca [next to the Indonesian island of Sumatra] jusqu’à l’épuisement du carburant dans le sud de l’océan Indien. »

Cependant, il y a un problème flagrant.

Les simulations de M. Shah n’ont jamais abouti à l’avion au fond de l’océan.

Au lieu de cela, M. Shah aurait pu simplement se préparer à un atterrissage d’urgence si des problèmes survenaient dans l’une des régions les plus reculées du monde.

Une source anonyme avait précédemment déclaré au journal malaisien Berita Harian : « Les programmes de simulation sont basés sur les pistes de l’aéroport international de Valana aux Maldives, un aéroport appartenant aux États-Unis (Diego Garcia) et sur trois autres pistes en Inde et au Sri Lanka, toutes ont des longueurs de piste de 1 000 mètres.

Et le Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB) a précédemment exclu la simulation comme étant insignifiante pour la recherche.

Un porte-parole a déclaré: «Les informations du simulateur ne montrent que la possibilité de planifier.

« Il ne révèle pas ce qui s’est passé la nuit de sa disparition ni où se trouve l’avion.

« Aux fins de définir la zone de recherche sous-marine, les faits et l’analyse pertinents correspondent le plus à un scénario dans lequel aucun pilote n’est intervenu dans les dernières étapes du vol. »

Depuis 2014, 33 débris ont été retrouvés dans six pays – dont l’Afrique du Sud et Madagascar – ce qui, selon les experts, prouve que l’avion a plongé dans l’océan Indien.

La dernière recherche à grande échelle du MH370 en 2018 par la société de robotique Ocean Infinity – utilisant des véhicules sous-marins sans pilote – a couvert près de 50 000 miles carrés, mais rien n’a été récupéré.

M. Godfrey utilise maintenant un rapport de propagation de signal faible (WSPR) pour essayer de localiser le lieu de repos final de l’avion.

WSPR est une grille de signaux radio qui couvre le globe permettant de suivre les avions lorsqu’ils déclenchent des « fils-pièges numériques » invisibles qui révèlent leur position.

Des essais approfondis de la nouvelle technologie de suivi des données historiques des signaux radio heurtant les avions ont conduit les experts à croire qu’elle pourrait se concentrer sur une zone de recherche sous-marine plus spécifique.

M. Godfrey compare la technologie – mise en place en 2009 – à un réseau de détecteurs invisibles qui enregistrent les mouvements parmi les nuages.

Il a déclaré au Times : « Imaginez traverser une prairie avec des fils-pièges invisibles traversant toute la zone et faisant des allers-retours en longueur et en largeur.

« Chaque pas que vous faites, vous marchez sur des fils-pièges particuliers et nous pouvons vous localiser à l’intersection des fils-pièges perturbés. Nous pouvons suivre votre chemin lorsque vous vous déplacez à travers la prairie. »

Après la nouvelle du succès des essais WSPR, l’équipe d’Ocean Infinity a révélé qu’elle était prête à reprendre une autre recherche.

Ils ont dit : « Nous sommes toujours intéressés à reprendre la recherche, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou de nouvelles technologies. »