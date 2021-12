Chasseur frappé d’amendes, suspensions pour braconnage de mouflons d’Amérique

Un résident du Montana a été condamné à une amende de plus de 5 000 $ pour avoir tué illégalement un mouflon d’Amérique et laissé la viande gaspiller.

Harold Horine, 45 ans, a abattu le bélier mouflon d’Amérique le 22 novembre dans les montagnes des Highlands. Un témoin a contacté Montana Fish, Wildlife & Parks après avoir découvert la carcasse abandonnée.

Horine a dit plus tard aux gardiens du FWP qu’il avait confondu le mouton avec un élan.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, FWP a déclaré que Horine avait plaidé coupable devant le tribunal de justice du comté de Madison le 7 décembre. Les accusations comprenaient la chasse sans permis valide, la possession illégale d’un gibier, la chasse sur des terres privées sans autorisation et le gaspillage d’un gibier. animal.

Horine, qui vient de Deer Lodge, a été condamnée à payer 5 245 $ d’amende et de dédommagement. De plus, ses privilèges de chasse, de pêche et de piégeage ont été suspendus pendant deux ans.

– Image de mouflon d’Amérique avec l’aimable autorisation du US Fish and Wildlife Service