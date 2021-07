Châssis F1 à faible traînée sans DRS en discussion pour 2025 · .

La prochaine série de réglementations sur les moteurs de Formule 1 pourrait arriver parallèlement à un changement important dans les règles de châssis, ce qui entraînerait des voitures avec beaucoup moins de traînée.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le concept avait été discuté lors d’une réunion lors du week-end du Grand Prix d’Autriche pour discuter des futures règles du moteur de la F1. L’équipe commencera à se lancer dans la production et la fabrication de groupes motopropulseurs l’année prochaine avec la création de Red Bull Powertrains pour gérer ses anciens groupes motopropulseurs Honda.

Horner a souligné que la priorité absolue de la prochaine formule de moteur, qui devrait actuellement arriver en 2025, est de les rendre moins chers que les turbos hybrides V6 actuels, introduits en 2014.

« Il y a quelques scénarios à examiner, mais le facteur le plus important était de se concentrer sur les coûts », a-t-il déclaré. “Le coût de production, le coût des matériaux du moteur pour réduire l’énorme fardeau qui pèse actuellement sur les constructeurs et en effet, tout motoriste envisageant de se lancer dans la Formule 1.

« La première chose qui a manqué avec le moteur actuel, la seule chose qui n’a jamais été discutée, c’est quel est ce coût ? Ce qui est sensible à toutes ces parties prenantes. Donc je pense que c’est efficace.

« Est-ce possible avec le moteur actuel, avec l’architecture actuelle ? Cela nécessite-t-il un nouveau moteur, cela nécessite-t-il une nouvelle architecture et à quoi cela ressemble-t-il ? Il y a donc des groupes de travail qui suivent ce processus en ce moment. L’objectif est toujours ’25, est ’26, cependant, plus réaliste. “

Révélé : des changements radicaux sur la planche à dessin pour la prochaine révolution des règles de la F1 en 2025La Formule 1 révisera radicalement sa réglementation sur les châssis l’année prochaine dans le but de rendre le domaine plus compétitif et d’encourager des courses plus proches. Cependant, l’arrivée de nouvelles unités de puissance peut signifier que d’autres changements de châssis suivront dans quelques années, a déclaré Horner.

« Ce que vous ne pouvez pas ignorer, c’est son intégration au châssis. Cela suppose que le châssis a des caractéristiques de faible traînée, si bien que le DRS n’existera pas, ce seront des voitures incroyablement efficaces sur les lignes droites.

« Quel sera l’effet de remorquage, comment cela affectera-t-il la course ? Quel sera le taux de récupération, potentiellement, avec une cellule de batterie plus grande et ainsi de suite. Alors il y en a beaucoup [variables] qui doivent être entièrement examinés, mais aussi la vision plus large de la bonne direction pour la Formule 1.

“Je pense qu’il y a des éléments d’alignement qui sont proches et je pense qu’il y a d’autres points de vue divergents qui seront débattus au cours des prochaines semaines.”

