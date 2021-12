Châssis Ferrari 2022 Formule 1 approuvé par la FIA

Le challenger 2022 de Ferrari a réussi ses crash-tests, l’autorisant à être utilisé pour la saison 2022, selon un rapport.

La saison 2022 devrait être une énorme opportunité pour plusieurs équipes de consolider leur place au sommet de la hiérarchie de la Formule 1, ou de se frayer un chemin dans le peloton en vertu de la réglementation fortement révisée.

Ferrari espère que ce sera leur ticket de retour dans la conversation pour les victoires et les titres en Formule 1, alors même si 2021 était une saison importante pour l’équipe car ils ont remporté la P3 dans le championnat des constructeurs, leur objectif principal était de clouer 2022.

Bien entendu, le premier obstacle majeur à franchir est l’homologation du châssis, et comme l’a rapporté la branche italienne de Motorsport.com, cet objectif est désormais atteint.

« Ferrari a homologué le châssis de la rouge 2022 [car]», ont-ils déclaré.

« La monoplace du Cheval Cabré a également brillamment réussi le crash test frontal, ce qui signifie que les commissaires techniques de la FIA lui ont donné le feu vert pour prendre la piste lors des tests hivernaux qui se dérouleront à Barcelone du 23 au 25 février. .

« Comme toujours, Ferrari a effectué le test dynamique au Bollate CSI Center, qui est reconnu par la Fédération internationale. »

Le rapport ajoute que Ferrari avait effectué un crash test fin 2019 pour comprendre les contraintes de développement en vertu de la nouvelle réglementation, qui a été repoussée d’un an à 2022 en raison des impacts financiers de la pandémie mondiale.

Et entre les tests, la voiture 2022 de Ferrari a fait l’objet d’une importante cure de jouvence.

« Les données recueillies ont été très utiles pour définir les contraintes de conception de la voiture 2022, qui a entre-temps été largement révisée, y compris la partie avant, par le personnel dirigé par Enrico Cardile [Ferrari aero chief] et l’aérodynamicien David Sanchez », indique le rapport.

Parlant des attentes de Ferrari à l’approche de la saison 2022, le directeur de l’équipe Mattia Binotto a déclaré : , simulations et autres certitudes qu’ils ont affinées au fil du temps.

« Je pense donc qu’il est présomptueux de dire aujourd’hui que nous battrons Mercedes et Red Bull, car je pense que la bonne approche est de se fixer l’objectif de vouloir gagner.

«Combien de courses voulons-nous gagner? Autant que possible, quand je dis qu’en tant que Ferrari, nous devons toujours viser le meilleur, c’est vrai, nous ne voulons pas commencer une saison en deçà des attentes. Ce que nous dirons en interne, c’est que nous voulons gagner le plus de courses possible.

Mercedes a été la première équipe à allumer sa voiture 2022, en publiant une vidéo de son W13 prenant vie le 23 décembre.