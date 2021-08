Chat App Giant Line pour distribuer son Link Crypto aux clients E-pay ⋆ Crypto new media

Source : AdobeStock / Alexeï

L’opérateur d’applications de chat basé au Japon Ligne offrira aux clients des remises de son crypto-actif en bonus lorsqu’ils effectueront des paiements fiduciaires à l’aide de sa plate-forme de paiement électronique.

La nouvelle campagne promotionnelle intervient six mois après une Ligne et Yahoo Japon fusion sous le Z Holdings parapluie. La fusion de Z Holdings, évoquée pour la première fois fin 2019, a vu le fondateur de Line Naver, un géant de l’Internet sud-coréen, et SoftBank, le propriétaire majoritaire de Yahoo Japan, unissent leurs forces pour créer une nouvelle centrale Internet, fintech et crypto en Asie de l’Est.

La nouvelle entreprise a déjà annoncé son intention de fusionner les Paiement en ligne plate-forme avec Yahoo Japan-run PayerPayer, une plateforme de paiement électronique avec quelque 80 millions d’utilisateurs.

La plateforme de paiement Line est actuellement liée à l’application de chat Line dans l’interface de cette dernière. Et la même application dispose également d’un onglet qui dirige ses utilisateurs vers l’échange crypto Line : le Line Bitmax Wallet.

Alors que la société cherche à intégrer ses deux solutions de paiement électronique, elle a annoncé que les clients qui utilisent leurs comptes Line Pay pour payer dans l’un des plus de 3,8 millions de magasins partenaires PayPay à l’échelle nationale recevront environ 1 USD de jeton Line’s Link (LN) comme une récompense.

Selon All About, les paiements seront effectués selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec environ 912 000 USD de jetons à gagner jusqu’au 30 septembre.

Le jeton de lien a reçu un coup de pouce plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a été répertorié sur le marché sud-coréen Bithumb échanger.

Plus tôt cette année, le poids lourd du e-commerce Rakuten, l’un des plus grands rivaux de Z Holdings dans l’espace cryptographique japonais à croissance rapide, a annoncé qu’il permettrait aux clients de convertir des points de fidélité en bitcoin (BTC). Rakuten a également créé une plate-forme qui permet à ses clients de recharger leurs comptes de paiement électronique Rakuten en utilisant Bitcoin et Ethereum (ETH).

SoftBank a fait sourciller le secteur lorsqu’il a vendu sa participation majoritaire dans l’échange cryptographique national TaoTao à un autre rival, le Groupe SBI – apparemment dans le but de se concentrer sur le succès de la plateforme de trading Line Bitmax Wallet.

Mais SoftBank a également soutenu un grand nombre de projets de cryptographie cette année, avec une vague d’investissements au printemps avant un investissement de 200 millions de dollars dans le géant des changes latino-américain. Marché Bitcoin en juillet.

Naver, quant à lui, a été mentionné comme un possible acheteur de Bithumb. Le propriétaire majoritaire de la bourse cherchait à quitter l’espace cryptographique, mais la piste semble s’être refroidie avec des acheteurs potentiels incertains du prix demandé et des préoccupations réglementaires.

____

Apprendre encore plus:

– Link Token profite du succès de la post-inscription au Japon, selon la ligne d’application de chat

– Chat App Line offre des récompenses de type Crypto Cashback pour les dépenses e-Pay

– Facebook et Telegram Rival Line apporteront son jeton à 82 millions d’utilisateurs

– Un signe d’adoption : Line dit que 62% de ses utilisateurs Exchange sont nouveaux dans la cryptographie

– Le régulateur japonais est susceptible de créer de nouvelles réglementations DeFi, NFT et CBDC

– La banque centrale japonaise commence à tester le yen numérique

– Les géants de la technologie sud-coréens pourraient capitaliser sur la « demande croissante de crypto-paiement »

– Pourquoi trois géants de la technologie rivalisent pour tester la CBDC de Corée