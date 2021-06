Chat Bubbles, le changement subtil qui arrivera très bientôt sur votre WhatsApp | La technologie

Vous verrez maintenant un changement subtil mais intéressant dans les bulles de conversation lors de vos prochaines discussions.

Oui ok WhatsApp suele incluir distintas características con mayor retraso que sus principales competidores como Telegram, lo cierto es que últimamente están añadiendo más funcionalidades que nunca, quizás para intentar convencer al público de que sigan utilizando la aplicación tras el advenimiento de las nuevas condiciones de uso y política de confidentialité.

Bien que nous vous ayons récemment parlé des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur WhatsApp telles que le “mode disparition” et “voir une fois”, qui offrent beaucoup plus de confidentialité à chacune de nos conversations, elles travaillent également sur d’autres petits ajouts qui, sans être si importants , ils rendront la vie beaucoup plus facile en tant que fonction de suggestion d’autocollant animée automatique lorsque nous écrivons.

Comme ils le commentent dans wabetainfo, une autre de ces subtiles nouveautés qu’ils savourent déjà dans le WhatsApp version bêta 2.21.13.2 Sur Android, il s’agit d’un changement subtil en ce qui concerne les bulles de conversation que vous ne remarquerez peut-être pas au début si vous ne prêtez pas une attention particulière à ces petits changements de conception.

Si vous avez cette version bêta de WhatsApp, vous pouvez déjà voir que les bulles de discussion ont maintenant des coins arrondis, suivant peut-être la tendance actuelle des autres applications de messagerie et que vous pourriez commencer à voir dans la version stable au cours des prochaines semaines.

Comme nous l’avons dit, ce n’est pas un changement majeur, mais cela donnera un certain air frais à chacune de nos conversations, vu comment les bulles de discussion, à la fois celles de l’expéditeur et celles du destinataire, ont des bords plus arrondis les rendant plus conviviales. .

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il manque quelques options intéressantes que l’on trouve dans d’autres applications de messagerie. Ce sont certains que vous pouvez copier.

Peut-être la nouveauté que la plupart des utilisateurs attendent est la fonctionnalité de prise en charge de plusieurs appareils, et qu’ils établiront vraisemblablement dans le reste de l’année, un aspect technologique qui n’est pas tout à fait facile à mettre en œuvre mais qui semble enfin arriver.