Chat indésirable qui n’aime pas les personnes adoptées par un troupeau de vaches

On pourrait dire qu’elle a des amis haut placés (Photo : Triangle News)

Daisy la chatte n’aime pas les humains, ayant été laissée dans un refuge deux fois avant l’âge de sept mois.

Daisy a été emmenée à la RSPCA en tant que chaton, mais s’y est retrouvée quatre semaines plus tard.

Non seulement elle n’aime pas beaucoup les humains, mais elle ne s’entend pas non plus avec les autres chats dans les deux maisons, donc les deux propriétaires ont trouvé qu’il était trop difficile de l’avoir.

Heureusement, la productrice laitière Ruth Grice a décidé de l’accueillir.

Depuis, Daisy a été adoptée par les génisses de Ruth et dort même dans le foin avec elles.

Ruth a déclaré: «Elle a trouvé un endroit chaud dans le hangar à veaux et maintenant elle est assez heureuse.

«Elle s’est si bien installée. Nous sommes si heureux de l’avoir adoptée.

Eh bien, bonjour (Photo : RSPCA/TNG)

Ruth, qui dirige sa ferme à Melton Mowbray, dans le Leicestershire, a déclaré qu’ils savaient dans quoi ils s’embarquaient avec Daisy, ne s’attendant pas à ce qu’elle veuille beaucoup de contacts avec les humains.

Elle a dit que la première rencontre de Daisy avec les veaux était très douce alors qu’ils se reniflaient et se saluaient – ​​maintenant ils sont les meilleurs amis.

Les tendances antisociales de Daisy auraient pu faire d’elle une cliente assez difficile pour trouver une nouvelle maison sans Ruth.

Ella Carpenter, responsable du RSPCA Radcliffe Animal Center, a déclaré: «Tout comme les gens ont des besoins et des personnalités individuels, les chats aussi.

« Ces chats viennent d’horizons divers.

«Ils ont peut-être été mal socialisés lorsqu’ils étaient de très jeunes chatons et n’ont peut-être pas eu le bon type d’interactions avec les gens.

«Ils peuvent voir les gens comme une menace et trouver leur comportement imprévisible, troublant et importun.

Plus : Mode de vie



«De nombreux« intermédiaires » peuvent bien vivre un mode de vie en liberté où ils ont de la nourriture et un abri et une personne qui veille sur eux, s’occupe d’eux à distance.

« Il existe de nombreux environnements appropriés où cela peut être le cas. Les écuries, les fermes et les grands jardins sont souvent idéaux. Et c’est exactement ce dont Daisy avait besoin.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



PLUS : Chat en fauteuil roulant et chien à trois pattes sont les meilleurs amis



PLUS : Le chat et la vache sont des meilleurs amis peu probables



PLUS : Croydon Cat Killer aurait de nouveau frappé alors qu’un chat a été retrouvé décapité

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();