Château de Windsor couronné résidence royale la plus googlée du Royaume-Uni – battant le palais de Buckingham | Royale | Des nouvelles

La résidence de week-end préférée de la reine a généré 124 000 recherches par mois, soit près de sept fois le montant moyen d’une résidence royale. C’était également la tête et les épaules au-dessus du palais de Buckingham, qui se situait à la deuxième place avec un nombre respectable de 118 000 recherches par mois.

Le palais de Kensington, la résidence officielle du prince William et de Kate Middleton, arrive en troisième position avec 58 000 recherches mensuelles.

Ensuite, le château de Balmoral – la retraite écossaise de la famille royale – qui attire 38 000 recherches.

Et bien qu’ils continuent de faire la une des journaux depuis leur départ de la famille royale, l’ancienne résidence de Meghan Markle et du prince Harry, Frogmore Cottage, compte toujours 22 000 recherches par mois.

La recherche a été menée par Luxury Hotel qui a analysé les recherches Google pour 23 des résidences royales les plus populaires appartenant à la famille royale.

LIRE LA SUITE: Archie et Lilibet ont porté un coup alors que le prince George revendique un nouveau titre royal

Commentant les résultats, un porte-parole de Luxury Hotel a déclaré : « Toutes les résidences appartenant à la famille royale sont de superbes chefs-d’œuvre architecturaux. »

Mais il a trouvé « particulièrement fascinant de voir que le château de Windsor suscite désormais plus d’intérêt en ligne que le palais de Buckingham ».

Et ce malgré le fait que le palais du centre de Londres « fasse partie intégrante de la monarchie et de son identité depuis des siècles ».

Ils ont ajouté: «Depuis le premier verrouillage de COVID-19, la reine a fait de Windsor sa résidence principale et pourrait bien ne jamais revenir à Buckingham Palace, et – pour le moment du moins – Windsor pourrait bien attirer une partie de la fascination et de la concentration qui a appartenu à Buckingham Palace pendant des décennies.

A NE PAS MANQUER :

Kate et William ravissent les fans dans un adorable nouveau clip teaser [VIDEO]

Les craintes de la reine pour William dévoilées car Harry devrait « revenir » [ANALYSIS]

Meghan Markle rend les fans fous de photos de shopping [PICTURES]

« Ce sera au prince Charles, le prochain sur le trône, de décider si le palais de Buckingham continuera d’être le point focal de la monarchie à Londres, ou si le moment est venu de changer. »

Le château vieux de 1000 ans – construit à l’origine par Guillaume le Conquérant – est également l’endroit où son mari de 73 ans, le prince Philip, est décédé en avril de cette année.

Le château est situé sur des hectares de magnifique campagne du Berkshire et a accueilli de nombreux événements royaux.

C’est notamment là que le prince Harry a épousé Meghan Markle devant un public mondial en 2018.

Le duc et la duchesse de Sussex ont attiré des milliers de visiteurs pour les voir en personne tandis que des millions de personnes ont regardé la cérémonie télévisée de partout sur la planète.