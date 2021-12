Château de Windsor : un intrus armé arrêté le matin de Noël

La reine passe Noël au château de Windsor, où un homme a été arrêté ce matin (Photo: Shutterstock)

Un intrus armé a été arrêté au château de Windsor après une faille de sécurité le matin de Noël.

Un homme de 19 ans de Southampton a été arrêté à la suite de l’incident vers 8h30.

La surintendante de la police de Thames Valley, Rebecca Mears, a déclaré dans un communiqué: « Une enquête est en cours à la suite de cet incident et nous travaillons avec des collègues de la police métropolitaine.

«L’homme a été arrêté pour suspicion de violation ou d’intrusion dans un site protégé et de possession d’une arme offensive. Il reste en détention pour le moment.

«Nous pouvons confirmer que les processus de sécurité ont été déclenchés quelques instants après l’entrée de l’homme sur le terrain et qu’il n’est entré dans aucun bâtiment.

«Les membres de la famille royale ont été informés de l’incident.

« Nous ne pensons pas qu’il y ait un danger plus large pour le public. »

