Château d’eau converti en vente pour 1,4 million de livres sterling .

Ce qui était autrefois un moulin à vent, puis un château d’eau, est maintenant une maison (Photo : OnTheMarket)

Voici une opportunité immobilière de rêve pour tous ceux qui souhaitent s’évader à la campagne.

Datant de 1770, il était à l’origine un moulin à vent, puis transformé en château d’eau au XIXe siècle.

Puis, en 1973, il a été transformé en maison, tirant le meilleur parti de ses origines en associant des détails de luxe aux bizarreries de la propriété conservées.

Installé à Kenilworth, dans le Warwickshire, il offre une vue imprenable sur la campagne environnante et peut être vu à des kilomètres à la ronde (il est assez grand et accrocheur).

Maintenant, la maison est en vente pour 1 400 000 £, commercialisée par Fine & Country, Leamington-Spa, via OnTheMarket.

Le propriétaire actuel a acheté la propriété alors qu’il vivait juste en bas de la rue, où il pouvait voir le point de repère local depuis sa fenêtre.

Ils ont emménagé et lui ont donné une rénovation majeure.

Les intérieurs ont reçu une rénovation complète (Photo : OnTheMarket)

Les intérieurs qui en résultent sont magnifiques. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine ronde unique sur mesure, avec un comptoir central pour le petit-déjeuner surmonté d’un mur de verre et de briques apparentes.

À ce niveau se trouve également un bureau ou un bureau à domicile, ainsi qu’un grand salon et salle à manger, avec accès au patio extérieur.

Montez au premier étage et vous trouverez la chambre principale. Il possède sa propre salle de bains privative et une terrasse privée bien exposée offrant une vue imprenable sur Kenilworth.

Aux deuxième et quatrième étages se trouvent deux autres chambres doubles, et au troisième étage se trouve une salle de bains familiale, avec une baignoire autoportante surélevée. Bienheureux.

La maison est maintenant en vente pour 1,4 million de livres sterling (Photo: OnTheMarket)

La chambre tout en haut de la tour, au cinquième étage, offre la meilleure vue de toutes, surtout depuis le balcon.

En termes d’espace extérieur, vous auriez des jardins paysagers, ainsi qu’un accès facile aux sentiers autour de Kenilworth Common et Abbey Fields.

Helen Whiteley, directrice d’OnTheMarket.com, déclare : « Cette propriété emblématique répond à tous les éléments des listes de souhaits de nombreux acheteurs, une histoire riche, un emplacement paisible, un espace extérieur généreux et un intérieur moderne.

“La cuisine raffinée et le décor neutre immaculé offrent au prochain acheteur la possibilité de “emménager et partir”, ce qui est rare dans les propriétés d’époque et de caractère, et garantira sans aucun doute qu’il génère beaucoup d’intérêt. “

Il y a de superbes vues depuis le balcon (Photo: OnTheMarket)

Annabelle Williams, porte-parole de Fine & Country, Leamington-Spa, ajoute : « Cette maison se démarque vraiment de la foule pour toutes les bonnes raisons.

Plus : Propriété



«En plus de jouer un rôle important dans l’histoire locale de Kenilworth, il possède désormais toutes les caractéristiques dont vous auriez besoin pour profiter d’une vie familiale confortable dans un environnement moderne.

‘Situé dans près d’un terrain d’un tiers d’acre, ses vues, sa taille et son espace extérieur impressionnants sont dotés de suffisamment de places de stationnement pour accueillir jusqu’à six voitures, ce qui n’est pas courant localement, cette propriété a les qualités pour être un maison enviable pour le prochain propriétaire.’

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



