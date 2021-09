Chatri Sityodtong pense que ONE a une meilleure division des poids légers que l’UFC

Chatri Sityodtong est convaincu que UN championnat a de meilleures divisions lumineuses que UFC. Et il ne l’a pas dit complètement par allusion à la qualité de ses combattants, mais à cause du fait que certaines ex-glorieuses de la promotion de Dana Blanc ils ont subi de lourdes défaites après leur arrivée en Asie.

“En tant que grand fan de MMA, je peux vous dire que l’UFC et l’ONE ont les meilleures listes au monde”, a déclaré Sityodtong lors d’une session de questions-réponses sur MMA Junkie Radio. «Je dirais que l’UFC a l’avantage dans les divisions les plus lourdes, mais je dirais aussi que ONE a l’avantage dans les plus légères. Quand vous regardez les stars de l’UFC qui sont venues à ONE, comme Eddie Alvarez, Sage Northcutt, Yushin Okami et même Demetrious Johnson, elles ont toutes été assommées. »

Dans le cadre de son expansion nord-américaine, ONE a fait venir des talents de l’UFC et, à l’exception de Johnson, qui a remporté le Flyweight Grand Prix, aucune signature n’a très bien fonctionné. Alvarez, ancien champion de Livianos, est 1 – 2 – (1 NC) avec la promotion. Northcutt n’a pas concouru depuis qu’il a été brutalement éliminé – et fracturé – par Cosmo alexandre. Et Johnson, malgré sa victoire au GP, a subi la première défaite par KO de sa carrière alors qu’il a été terminé au deuxième tour par le monarque en titre de 135 livres, Adriano Moraes.

Malgré tout, Sidyodtong soutient l’idée d’un événement multi-promotionnel entre les deux sociétés.

« C’est la question qu’on me pose le plus, si je serais prêt à faire un événement mondial, ONE vs. UFC, champion contre. champion. Pour ma part, je suis tout à fait disposé », a déclaré Sidyodtong. «Ici, en Asie, les divisions plus légères sont plus populaires. Le vivier de talents est infini.

Le prochain événement de ONE, Révolution, est prévue pour le 23 septembre.

