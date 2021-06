CHATT pour booster le tourisme domestique ! Airbnb, EaseMyTrip, OYO et Yatra s’associent pour la première collaboration technologique indienne en matière de voyage et d’hôtellerie

Suite à cela, les membres fondateurs de CHATT ont exprimé leur optimisme quant à « remplir les pièces manquantes de la technologie, de l’innovation dans l’industrie du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie » tout en « promouvant les intérêts des petites entreprises » et en « tirant parti des initiatives numériques ». (Image: Kerala Tourism gérer sur Twitter)

CHAT: Gros coup de pouce pour le tourisme domestique ! Oui, l’histoire d’aujourd’hui parle d’une collaboration passionnante dans l’industrie indienne du voyage et de l’hôtellerie ! Et ça s’appelle CHAT ! Une première collaboration en son genre dans les domaines du voyage et de l’hôtellerie a ouvert la voie au lancement de CHATT ! Curieux de savoir ce que signifie CHATT ? Les petits hôtels et voyagistes indiens, ainsi que quelques acteurs de premier plan de l’industrie du voyage tels qu’Airbnb, EaseMyTrip, OYO et Yatra se sont maintenant réunis pour créer une nouvelle association industrielle – la Confédération de l’industrie hôtelière, technologique et touristique (CHATT) avec un objectif de donner la parole aux petits opérateurs parmi les acteurs des technologies du voyage et de l’hôtellerie.

CHATT lance une “décision historique” pour mettre “l’Inde sur la carte mondiale”

S’adressant au lancement numérique virtuel de CHATT, Prahlad Singh Patel, ministre du Tourisme, a félicité les membres fondateurs de CHATT pour s’être réunis pour placer l’Inde sur la carte mondiale. Saluant la formation de CHATT et la qualifiant de “décision historique” pour stimuler le tourisme intérieur de l’Inde tout en soutenant les petits partenaires hôteliers, les propriétaires et les agents, Prahlad Patel a exprimé son optimisme en ces termes : et des hôtels sur NIDHI, son portail unifié, au profit des touristes et maintenant CHATT y jouera également un rôle crucial. Citant que les efforts consolidés de CHATT seront très bénéfiques pour les hôtels, les propriétaires et les partenaires des MPME, le ministre du Tourisme Prahlad Singh a accueilli la nouvelle association de l’industrie.

Notamment, la nouvelle association de l’industrie comprend des dirigeants d’entreprise et des fondateurs de startups, dont Amanpreet Bajaj, directeur général, Airbnb -India, Nishant Pitti, co-fondateur et PDG – EaseMyTrip.com, Rohit Kapoor, PDG-OYO Inde et Asie du Sud-Est, et Dhruv Shringi, co-fondateur et PDG, Yatra.com.

L’année dernière, la pandémie de COVID-19 a perturbé l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, à la suite de quoi plusieurs défis se sont présentés aux entrepreneurs du nouvel âge qui créent leurs entreprises de voyages en Inde et s’efforcent d’aller au-delà des villes de niveau 1. Un besoin émergent de collaborer avec les principales parties prenantes est devenu le besoin de l’heure. Relever les défis continus et intensifier le leadership éclairé et le plaidoyer pour l’industrie est devenu le besoin de l’heure, que la crise COVID-19 présente comme une opportunité unique de relancer l’industrie du voyage et de l’hôtellerie.

CHATT : objectif, signification, avantages

CHATT vise à stimuler et à promouvoir le tourisme intérieur, en plus de diriger la transformation numérique des modèles commerciaux et opérationnels liés au tourisme, de s’engager via des programmes de plaidoyer et de se positionner comme un leader d’opinion qui dispense également une formation pédagogique et des programmes bénéfiques à tous ses segments de l’industrie.

Pour les membres de CHATT, les principaux avantages comprennent : l’accès à toutes les ressources de CHATT et à ses avantages, ainsi qu’une participation à des programmes toute l’année, à des événements commerciaux emblématiques, à l’accès à son écosystème de technologie de voyage, ainsi qu’à l’accès à des experts clés et à des responsables régionaux, entre autres.

Prahlad Patel, ministre du Tourisme, a également déclaré lors de son lancement virtuel que les efforts bénéficieront aux propriétaires, aux PME, aux hôtels MPME et aux partenaires, entre autres.

Arvind Singh, secrétaire au tourisme du gouvernement indien, a également indiqué que les membres fondateurs de CHATT travaillent sans relâche pour « révolutionner » et changer l’industrie du tourisme en intégrant la technologie, en s’adressant aux petits et moyens entrepreneurs tout en comblant les lacunes existantes. Qualifiant les efforts de CHATT de très « inclusifs », Singh a en outre déclaré qu’il présenterait un impact économique plus important une fois que l’impact de la deuxième vague commencerait à s’atténuer.

Suite à cela, les membres fondateurs de CHATT ont exprimé leur optimisme quant à « remplir les pièces manquantes de la technologie, de l’innovation dans l’industrie du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie » tout en « promouvant les intérêts des petites entreprises » et en « tirant parti des initiatives numériques ». Soulignant qu’Airbnb, EaseMyTrip, OYO et Yatra ont continuellement soutenu la vision du gouvernement de relancer l’économie, les membres fondateurs de CHATT ont partagé leur objectif de se réunir pour protéger les intérêts des petits partenaires hôteliers, domestiques et de voyage afin de devenir « leur voix ».

Pour les voyageurs qui lisent ceci, ce n’est peut-être que le début d’une initiative opportune qui peut enfin mettre l’Inde sur la carte mondiale et stimuler le tourisme intérieur du pays sur le pied de guerre.

