La chanson répertoriée par certaines sources comme le premier disque country vendu à un million a été enregistrée le 7 novembre 1949 par un Kentuckien de 39 ans appelé Clyde Julian Foley. Il était un nom familier parmi les fans de country et de western par son prénom de scène, Red, avec un catalogue de succès remontant aux derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. La carrière de Foley qui avait commencé une vingtaine d’années auparavant ce nouveau repère, « Garçon de cireur de chaussures Chattanoogie ».

Red Foley s’était fait connaître pour la première fois en 1930 dans l’émission National Barn Dance, puis dans une autre émission en temps de guerre appelée Renfro Valley Show. Il a été membre du Grand Ole Opry pendant huit ans à partir de 1946, date à laquelle il avait déjà marqué ses premiers palmarès country avec « Smoke On The Water » (sans aucun rapport avec le Violet foncé chanson) et « Honte à toi ».

Un autre numéro 1, « Tennessee Saturday Night », avec les Cumberland Valley Boys, a suivi en 1947, tout comme plusieurs autres sorties populaires de Foley sur Decca. Il entra en studio en ce début de novembre 1949 avec Owen Bradley, déjà l’un des les producteurs de pierres de touche sur la scène country, et le guitariste Grady Martin pour enregistrer « Chattanoogie Shoe Shine Boy ». Écrit par Harry Stone et Jack Stapp, il a également été enregistré par Louis Armstrong, Frank Sinatra et plein d’autres.

Le single est entré dans les listes de pays Billboard en janvier 1950 au n ° 1, où il est resté pendant 13 semaines. Foley est resté une cheville ouvrière du country pendant la première moitié des années 1950, avec quatre autres sommets des charts en tant qu’artiste solo et un autre avec « One By One », parmi ses nombreuses collaborations avec un autre pionnier du country, Kitty Wells.

