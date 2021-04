Chaud en hiver, froid au printemps

On attend peu des marchés des transferts hivernaux en ce moment et, compte tenu des circonstances, on en attend peu à partir de maintenant et dans les années à venir.

En raison de l pandémieComme l’un des facteurs fondamentaux, l’investissement a été très faible en janvier et il ne faut pas s’étonner que les renforts aient à peine été remarqués ces trois mois, avec entre huit et treize matches de demi-championnat pour les nouveaux venus. Seul 18 millions d’euros consacrés à quatre des neuf signatures ils disent déjà tout devant le vingt missions qui se produisent aussi avec plus de douleur que de gloire.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Carlos Fernandez, du Séville aile Société réelle, c’était la signature la plus chère –dix millions d’euros– et a offert de mauvaises performances: huit matchs -sept de la Ligue et une de la Coupe-, 174 minutes, deux cartons jaunes et une seule assistance d’un «neuf» qui est passé inaperçu jusqu’à présent. Cela pourrait être un exemple clairement illustratif de la façon dont le boosters d’hiver.

BARÇA ET MADRID, SANS SIGNES D’HIVER

Jusqu’à cinq équipes LaLiga Santander a préféré ne pas utiliser cette lettre proposée par le marché, dont trois considérés comme historiques. Ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone, ni Sportif, en plus du Betis et le j’ai soulevé, a décidé de se renforcer en janvier contre la quatre incorporations d’Elche, le plus renforcé, les deux derniers maintenant en mars.

À peine plus d’un tiers des nouveautés apparaissent plus que brillantes dix traits de la fin de La Ligue.

PAPU GÓMEZ, LE DEUXIÈME PLUS CHER

Parmi les signatures, les plus notables sont Papu Gomez (Séville), Capoue (Villarreal), Ferreyra (Celtique) et Aleix Garcia (Eibar), tandis que parmi les joueurs prêtés, le exazulgrana Aleñá, Kubo et Sofian chakla, à Getafe; Olaza et Kenan Kodro, à Valladolid; Dimanche Quina, à Grenade; Ruben Neveu, à Cadix; Manu Sanchez, à Osasuna; Aaron Martin, en Celta, et, enfin, Mojica, à Elche.

Le milieu de terrain argentin de Séville Alejandro ‘Papu’ Gómez, avec lui deuxième transfert le plus cher (5,5 millions) provenir de Atalanta, est utilisé régulièrement par Julen lopetegui, même si cela ne fait que la moyenne 47,2 minutes par match. Un cas similaire à celui de son compatriote Facundo Ferreyra, de Celta, qui est venu libre de Benfica et a déjà marqué un but avec peu de timing: 17,8 par match.

ALEÑÁ ET MOUSSA DEMBÉLÉ, CARA Y CRUZ

Qui ne répond pas aux attentes générées, ce sont les Français Moussa Dembélé, centre avant Olympique de Lyon prêté à Sportif, avec peu de rentabilité: quatre parties -deux en Ligue et deux en Ligue des champions- et seulement 87 minutes.

Au contraire, le renfort le plus utilisé est le pivot français du Villarreal Étienne Capoue, qu’est-ce que ça a coûté deux millions de transfert à Watford et a déjà disputé 1248 minutes en 16 matchs -neuf de Ligue, trois de la Copa del Rey et quatre de la Ligue Europa-, avec une moyenne de 78 ‘par match. Croix et visage du marché d’hiver, tout comme Carles Aleñá à Getafe: il est le seul à avoir presque tout joué (13 de 13 jeux, 878 ‘) et avec un équilibre réussi: un but et deux passes.

INEDITOS GAZZANIGA ET RAMALHO

Une mention distincte mérite le Gardien argentin d’Elche Paulo Gazzaniga, inédit après prêt de Tottenham. Avec zéro minute il y a aussi le défenseur Jonás Ramalho, ancien Gérone prêté à Osasuna.

De même, l’homme athlétique n’est pas inclus dans la relation. Geoffrey kondogbia, qui comparaît mais est arrivé au mois de novembre, avant l’ouverture de la marché des transferts.

DES CHANCES DIVERSES SUR TROIS BANCS « DÉPLACÉS »

Avec l’ouverture de transferts de marché d’hiver, ils ont aussi renouvelé trois bancs de LaLiga: Marcelino Garcia Toral, dans le Sportif, par Gaizka Garitano; José Rojo Martín, «Pacheta», par Míchel, et Abelardo Fernandez par Pablo Machín.

Chance mitigée dans les trois cas. Marcelino atterrit à La Catedral de manière surprenante avec le titre de Super Coupe, après avoir battu le Real Madrid en demi-finale et le Barça en finale, mais a perdu contre la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey samedi dernier.

Dans le Huesca, Pacheta maintient l’équipe du Barça dans la lutte pour le salut avec de bons sentiments, tandis que dans le Alaves, la mauvaise dynamique des résultats qui a placé les babazorros comme joueurs de fond a accéléré le remplacement de l’entraîneur asturien par l’ancien Villarreal de Madrid Javi calleja à partir de ce lundi.