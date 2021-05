Chaud ou pas? Enregistrez vos votes dans notre sondage

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Asus a enfin dévoilé son duo phare de l’année – le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip. Les deux téléphones partagent la puce Snapdragon 888, ce qui les qualifie pour la ligue premium. Mais en plus du processeur rapide, les frères et sœurs sont assez différents en termes de spécifications et de fonctionnalités qu’ils offrent.

Par exemple, le Zenfone 8 standard cible les acheteurs qui souhaitent garder les choses à portée de main, à la fois en termes de taille et de coût. Il coûte 599 € (~ 727 $) et dispose d’un écran de 6 pouces pour ceux qui préfèrent que leurs produits phares soient compacts. Il présente également quelques avantages par rapport au Zenfone 8 Flip plus cher avec un écran 120 Hz, une protection IP68 contre l’eau et la poussière, une prise casque 3,5 mm et un OIS sur la caméra principale.

Cependant, le modèle vanille n’a pas l’attraction principale du Zenfone 8 Flip – la caméra flippy. Vous obtenez un tireur principal de 64MP, un capteur ultra-large de 12MP et un téléobjectif de 8MP sur le Flip. Vous pouvez inverser cette configuration principale de l’appareil photo pour cliquer sur des selfies, ce qui donne au téléphone un avantage notable par rapport au Zenfone 8 standard. Le Zenfone 8 standard n’a pas non plus de téléobjectif.

Ailleurs, la capacité de la batterie sur les deux téléphones est assez décente (sur papier) à 4 000 mAh pour le modèle standard et 5 000 mAh pour le Flip. Les deux sont livrés avec une charge filaire de 30 W.

Avec tous ces attributs, les nouveaux Zenfones se retrouvent en concurrence avec des produits phares existants comme la série Galaxy S21, Mi 11 Ultra, OnePlus 9 et même l’iPhone 12.

Dans notre examen du Zenfone 8, nous avons noté que la taille du téléphone le rend facile à utiliser, l’écran est fantastique et les performances globales sont excellentes. Cependant, les caméras et la durée de vie de la batterie ne nous ont pas impressionnés.

Chargement du sondage

Que pensez-vous de la série Zenfone 8? Pensez-vous que les produits phares d’Asus sont chauds ou non? Votez dans notre sondage ci-dessus et partagez également vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.