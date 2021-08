chauffeur AA jette un couple à neuf heures de leur domicile dans le Leicestershire | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Il a fallu plus de neuf heures à Trevor et à sa femme Gillian Riley pour rentrer chez eux après avoir eu des problèmes avec leur voiture dans leur maison de vacances à Ely, dans le Cambridgeshire. Le chauffeur AA, qui a remorqué leur véhicule, s’est rendu dans une station-service à la sortie de l’A6 pendant le trajet et a informé le couple que ses heures de travail étaient écoulées.

Mais Trevor et Gillian étaient encore à environ 14 miles de leur maison de Melton Mowbray, ayant déjà voyagé pendant plus de deux heures.

Gillian, 63 ans, a déclaré au Leicestershire Live: “Mon mari est rapidement sorti et lui a demandé pourquoi il s’était arrêté, et il a expliqué que ses heures de travail étaient terminées et que nous devions nous envoyer un deuxième véhicule de dépannage.

L’automobiliste des AA a envoyé un taxi pour ramener Gillian et les chiens à la maison, tandis que Trevor, 67 ans, attendait l’arrivée d’un autre chauffeur de récupération.

Mais le chauffeur AA maladroit a envoyé le taxi à la station-service de Leicester Forest East sur la M1 au lieu de la station-service sur l’A6, qui se trouve à environ 10 km.

Et quand ils ont finalement parlé au chauffeur de taxi, il s’est avéré qu’il n’emmènerait pas leurs chiens dans sa voiture, ce qui signifie qu’ils ont tous dû attendre l’arrivée du deuxième véhicule de dépannage.

Environ trois heures plus tard, lorsque la camionnette de dépannage est enfin arrivée, le chauffeur des AA n’a pas non plus emmené leurs chiens dans son taxi et a déclaré qu’ils devraient monter dans la voiture du couple pendant qu’elle était remorquée.

Gillian, qui est membre des AA depuis plus de 20 ans, a déclaré : « J’ai dit au conducteur que nous ne nous sentions pas à l’aise avec les chiens dans la voiture. pourquoi serait-ce acceptable pour les chiens ? Cela serait sûrement incroyablement stressant pour eux ?

“Le chauffeur de récupération a finalement changé d’avis, et nous avons enfin pu rentrer à la maison.”

Gillian et Trevor sont rentrés chez eux à 19 h 15, huit heures après qu’ils étaient censés être récupérés par les AA, et neuf heures après avoir quitté leur chalet de vacances. Le voyage a duré plus longtemps qu’un vol transatlantique.

“Ce fut un désastre du début à la fin. Je ne peux pas croire qu’ils nous aient laissé tomber aussi mal. Je suis membre depuis 1995 et je n’ai jamais rien vécu de tel”, a poursuivi Gillian.

“Mon abonnement annuel est censé être renouvelé ce mois-ci, avec des frais augmentant de 50 £, et je viens de leur demander” où est l’incitation pour que je continue ? ” Nous avons été complètement déçus par eux et ils refusent de prendre nos responsabilités.”

Un porte-parole de l’AA a déclaré: “Nous avons enquêté sur l’incident et avons été désolés de constater que le client a subi un retard inacceptable pour le service, ce qui est inférieur à nos normes habituelles.

«Le membre a d’abord été informé que sa voiture nécessitait des travaux de garage et nous avons organisé la récupération avec un agent tiers. Malheureusement, l’agent de récupération est arrivé en retard et a dû terminer le voyage plus tôt en raison des règles gouvernementales sur les heures de travail.

«Nous avons été en contact avec le membre directement après la plainte initiale et aimerions présenter à nouveau nos excuses. Nous les contacterons davantage pour les aider à restaurer leur foi dans les AA. »