chauffeur de camion empêche un homme de sauter du pont M62 près de Leeds | Royaume-Uni | Nouvelles

L’automobiliste de poids lourds a garé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence de la M62 sous le pont. Il a laissé le camion juste sous l’homme dans le besoin.

Le conducteur a reçu de nombreux éloges après que l’image a été largement partagée sur les réseaux sociaux, rapporte Leeds Live.

Un utilisateur des réseaux sociaux a posté : “Bravo à ce chauffeur de camion. J’espère que la personne sur le pont recevra l’aide dont elle a besoin.”

Un autre a ajouté: “Le camionneur est un bon humain et mérite le plus grand respect.”

On pense que la photo angoissante a été prise sur le M62 près de Leeds, dans le West Yorkshire, cette semaine.

Vulnerable Citizen Support Leeds, un organisme de bienfaisance qui soutient les personnes vulnérables à travers la ville, a publié en ligne : « C’EST CORRECT – NE PAS ÊTRE CORRECT.

“C’est une photo du pont de l’autoroute M62 – un passant l’a postée pour sensibiliser à la situation actuelle.

“Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que sauter de l’autre côté d’un pont – indique que quelque chose ne va pas du tout avec leur santé mentale. Mais quelle est la prochaine étape ……. ?

“J’ai de la famille qui a déjà été à ce stade auparavant et qui a encore dû attendre une semaine pour un rendez-vous lorsqu’elle s’est retrouvée au sommet d’un pont – ce message vise à faire prendre conscience que – C’EST CORRECT – NE PAS ÊTRE OK – et vous peut ou doit s’exprimer.

“Quel camionneur – s’arrêtant sur la bande d’arrêt d’urgence et laissant son camion là-bas – pour s’assurer qu’il sautait – la distance n’était pas plus longue jusqu’au sol.”

Pour de l’aide : PAPYRUS (0800 068 41 41) est une association bénévole d’aide aux adolescents et jeunes adultes

Samaritains (116 123) ou par e-mail jo@samaritans.org exploite un service 24h/24 disponible tous les jours de l’année

Childline (0800 1111) gère une ligne d’assistance pour les enfants et les jeunes au Royaume-Uni