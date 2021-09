chauffeur de camion exige un salaire équitable et blâme les patrons pour la crise du personnel | Royaume-Uni | Nouvelles

Pénurie de chauffeurs de camion discutée par un militant politique

Le développement le plus récent de la crise des chauffeurs de camion est que 18 communes ont connu des retards dans la collecte des poubelles, car le service des déchets Biffa a déclaré qu’il « travaillait dur pour atténuer l’impact de la pénurie nationale de chauffeurs de poids lourds », mais que les effets « ont été largement ressenti ». Une combinaison de facteurs a entraîné des pénuries de personnel, notamment de nombreux conducteurs atteignant l’âge de la retraite et de nouvelles restrictions frontalières imposées aux conducteurs après le Brexit.

—————–

Covid a également eu son rôle à jouer, car les tests forcés dans le tunnel sous la Manche à Noël ont créé des files d’attente de 20 milles de long et isolé les conducteurs jusqu’à une semaine.

Il y a également eu un raz-de-marée de conducteurs de poids lourds qui ont choisi de prendre leur retraite, après avoir subi de mauvaises conditions de travail et de bas salaires pendant de nombreuses années.

Environ 2 000 chauffeurs quittent l’industrie chaque semaine, mais seulement environ 1 000 nouvelles recrues rejoignent le marché du travail au cours de la même période.

Alors que certaines étagères des magasins commencent à se vider, les chefs de transport et le gouvernement sont invités à trouver un moyen d’augmenter les effectifs des chauffeurs de camion.

Express.co.uk a demandé à 8 510 lecteurs comment ils pensaient que le Royaume-Uni devrait essayer de mettre fin à la pénurie de chauffeurs de camion, dans un sondage organisé du 4 septembre à 7 heures du matin au 8 septembre à 15 heures.

La suggestion la plus populaire, recueillant 36% des voix, était que les entreprises de transport augmentent les salaires des travailleurs afin d’inciter les jeunes à entrer dans l’industrie, ainsi que de s’assurer qu’ils conservent leurs travailleurs actuels en s’engageant à un salaire équitable.

Un lecteur a commenté : « Ceux qui paient des salaires équitables aux chauffeurs routiers britanniques n’ont aucun problème à trouver des chauffeurs routiers.

« Les personnes qui se plaignent sont les employeurs avides qui veulent une main-d’œuvre européenne bon marché et leur paient de bas salaires. »

Les craintes grandissent que le Royaume-Uni puisse voir une crise de la collecte des poubelles dans les semaines à venir (Image: .)

Certaines grandes entreprises ont commencé à offrir des incitations, car les transformateurs de viande ont déjà six semaines de retard dans la préparation des stocks de Noël et la situation devient de plus en plus désespérée de semaine en semaine.

Tesco offre aux conducteurs une prime d’adhésion de 1 000 £, tout comme Waitrose, en plus d’une augmentation de salaire d’environ 2 £ de l’heure, et Aldi a augmenté les salaires des conducteurs pour qu’ils gagnent jusqu’à 18,41 £ par heure.

Les chauffeurs de poids lourds embauchés par l’intermédiaire d’agences sont passés de 350 £ par jour à 800 £, et certains offrent même des incitations à rejoindre jusqu’à 5 000 £.

Les chauffeurs routiers demandent également de meilleures conditions de travail, comme l’accès aux sanitaires et davantage d’aires de repos pour se reposer.

Le groupe Facebook Professional Drivers Protest Group, Royaume-Uni, a planifié une grève en août qui a appelé à la fin des « bas salaires, des longues heures, du manque de respect général et du mépris des besoins des conducteurs, y compris le refus d’accès aux toilettes, l’absence de vie familiale ou sociale. , de plus en plus de règles et d’attentes, une responsabilité accrue et enfin une exploitation massive.

LIRE LA SUITE: “C’est ennuyeux”: les conducteurs se plaignent de problèmes de voiture avec la nouvelle essence E10

Un autre 32 pour cent des voix ont soutenu l’idée de lancer des incitations financées par les contribuables pour que les Britanniques se forment en tant que conducteurs de poids lourds.

L’électeur Jim Bell a commenté : « Que diriez-vous de tirer une leçon du passé et de ramener des programmes de formation parrainés par le gouvernement pour de vrais métiers où il y a un manque.

« L’atout le plus précieux d’un pays, ce sont ses citoyens ! »

Un important 15 % des voix ont suggéré que le Royaume-Uni devrait utiliser les taxes pour payer les tests CPC, requis par l’UE, plutôt que de forcer les conducteurs à payer le coût du test de leur propre poche.

Un lecteur d’Express a commenté : « Le CPC pour les conducteurs est une politique de l’UE.

“Le gouvernement britannique devrait l’abandonner, supprimant un fardeau coûteux qui est totalement inutile pour conduire au Royaume-Uni.

« Notre formation pour les poids lourds est parfaitement adéquate sans cette bureaucratie supplémentaire. »

A NE PAS MANQUER :

Les fans de Piers Morgan veulent désespérément qu’il soit le nouveau visage de GB News

Le verrouillage « coupe-feu » de l’automne sera-t-il un rideau pour Boris Johnson?

Circulation A1 : retards importants sur la route à deux voies après plusieurs accidents

Avez-vous été touché par des retards de collecte des bacs ? (Image : .)

Un ancien chauffeur de camion a parlé d’expérience : « Si vous payiez aux chauffeurs un salaire décent pour les longues heures et le mode de vie antisocial, et si vous supprimiez le test CPC inutile, alors vous auriez probablement autant de chauffeurs que vous le souhaitez.

« J’avais l’habitude de conduire des véhicules lourds pour le service pénitentiaire, mais quand j’ai quitté le service, j’ai abandonné mes licences lourdes car je ne voyais pas l’intérêt de distribuer beaucoup d’argent sur les tests CPC et les rapports du médecin juste pour conserver la licence. “

“C’est juste un autre niveau de paperasse inutile qui, pour être franc, au fil des ans a rendu le travail moins attrayant pour tous.”

D’autres électeurs ont déclaré que le Royaume-Uni devrait modifier les exigences en matière de visa pour encourager les travailleurs étrangers à résoudre notre pénurie de chauffeurs de camion.

Les entreprises de transport souhaitent que le gouvernement ajoute des chauffeurs à la liste des professions en pénurie, leur permettant de se qualifier pour un visa de travailleur qualifié, facilitant ainsi le passage des frontières pour les travailleurs européens.

Mais les ministres ont rejeté la demande et ont plutôt conseillé aux entreprises d’investir dans les chauffeurs britanniques.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué: “Le peuple britannique a voté à plusieurs reprises pour mettre fin à la libre circulation et reprendre le contrôle de notre système d’immigration et les employeurs devraient investir dans notre main-d’œuvre nationale au lieu de compter sur la main-d’œuvre étrangère.”

De nombreux chauffeurs routiers de l’UE qui travaillaient au Royaume-Uni avant le Brexit ont décidé de travailler ailleurs (Image: .)

Lorsqu’on leur a demandé si le Royaume-Uni comptait trop sur les travailleurs de l’UE pour occuper des emplois impopulaires, 90 % des électeurs ont répondu oui.

Un lecteur a fait valoir : « Nous devons devenir plus autosuffisants et dépenser de l’argent pour former des Britanniques au chômage à des emplois et payer un salaire décent.

“Nous aurons alors besoin de moins d’étrangers pour combler les lacunes, allégeant ainsi la pression sur d’autres sections du financement gouvernemental comme les prestations, le logement et le NHS.”

La crise des chauffeurs de camion a créé plus de tension et de division entre les Brexiteers et les Remainers, car beaucoup ont blâmé le Brexit pour la pénurie.

Un autre lecteur d’Express a déclaré : « Les autres attribuent la pénurie de chauffeurs de poids lourds au Brexit, mais cela ignore le fait que la décision de quitter l’UE a été prise lors du référendum de 2016.

« Les employeurs ont eu au moins quatre ans pour former des conducteurs supplémentaires, mais ils ont négligé de le faire.

“Ils espéraient continuer à utiliser des chauffeurs d’Europe de l’Est et continuer à mal payer les chauffeurs britanniques.”

Récemment, le groupe de campagne Defund the BBC a accusé BBC News d’essayer d’attribuer le problème au Brexit.

Le groupe a publié une vidéo du présentateur Huw Edwards disant : « La chaîne Wetherspoons a déclaré qu’un certain nombre de ses pubs étaient à court de certaines marques de bière en raison de problèmes d’approvisionnement.

« La pénurie de chauffeurs de camion serait un facteur important des récents problèmes de logistique dans l’industrie agroalimentaire.

“Les experts disent que la pandémie est en partie à blâmer, tout comme les effets du Brexit.”

Defund La BBC a écrit sur Twitter : “Le monde entier est aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement et pourtant, l’anti-British Broadcasting Corporation essaie désespérément de l’épingler sur le Brexit.

« Votre campagne a échoué, surmontez-la ! »

Selon le sondage Express, un énorme 87% des électeurs sont d’accord avec Defund The BBC que BBC News a discuté de la question des pénuries d’approvisionnement avec partialité.

Des membres du public ont signalé que des articles comme la bière, le poulet, les fruits frais, le pain et le lait sont en rupture de stock dans leur région.

En fait, 56% des votants d’Express ont déclaré avoir remarqué que des articles manquaient dans leur supermarché local.

Les chaînes de restaurants et franchises populaires, notamment Wetherspoon’s, KFC, McDonald’s, Nando’s, Greggs, Costa Coffee, Pizza Hut, Toby Carvery et Subway, ont été contraintes de retirer des articles de leurs menus en raison de pénuries alimentaires.