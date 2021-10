Chauffez n’importe quelle pièce en une minute avec ce radiateur low cost pour seulement 16 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le radiateur Orbegozo FH 5008 sera votre meilleur ami lors des froides matinées d’hiver pour chauffer une pièce ou une salle de bain si vous ne pouvez pas allumer le chauffage.

Le froid arrive et petit à petit les températures, surtout le matin, seront à un chiffre dans une grande partie de l’Espagne. Et quand tu te réveilles et qu’il fait froid, la dernière chose que tu veux, c’est avoir froid. C’est pourquoi les radiateurs électriques sont d’une grande aide dans les pièces : ils vous chauffent rapidement et sans allumer le chauffage.

Ce petit Chauffage Orbegozo FH 5008 Il est en vente pour seulement 16,50 euros et nous pensons que vous serez intéressé par le chauffage de votre chambre ou d’une salle de bain pendant ces mois froids.

Chauffage électrique à deux niveaux de chaleur et mode ventilateur à air froid, d’une puissance de 2000W et en blanc.

Il est taille compacte et design plat, pas avec un grand ventilateur vertical qui prend généralement beaucoup de place. Comme il est conçu pour être laissé au sol, il est parfait pour réchauffer vos pieds et vos jambes.

Il a une puissance de 2000W et il a deux niveaux de chaleur, en plus de la fonction de ventilation froide qui ne fait que déplacer l’air actuel.

Il a un thermostat réglable pour ajuster le niveau de chaleur. C’est parfait si à la fois vous avez besoin de plus de puissance calorifique ou si vous souhaitez réduire sa puissance et sa consommation d’électricité.

Combinez ce radiateur avec une prise intelligente et vous pouvez lui dire que chaque jour, ou les jours où vous en avez besoin, il commence à fonctionner à une heure précise afin que lorsque vous vous levez, votre chambre ou votre bain soit chaud.

Compte tenu du fait qu’il ne coûte actuellement que 16,50 euros sur les 21 euros qu’il coûte habituellement, c’est un appareil de chauffage bon marché et recommandé pour les petites pièces.

