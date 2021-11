Chauffez n’importe quelle pièce rapidement avec ce radiateur miniature et à un prix défiant toute concurrence | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’hiver approche et il y aura probablement des problèmes de stock de radiateurs et de radiateurs, c’est donc encore le bon moment pour investir dans un si vous en avez besoin.

Chaque année, lorsque le mois de décembre arrive, lorsque l’hiver arrive, il y a généralement certains problèmes pour acheter des appareils de chauffage, dont le prix augmente ou tout simplement à court d’unités. Avec ce qui se passe dans la chaîne d’approvisionnement cette année, les choses pourraient encore empirer.

C’est pourquoi si vous recherchez déjà un appareil de chauffage à faible consommation, il vaut mieux aller de l’avant et l’acheter, même si ce que vous voulez est un appareil de chauffage qui chauffe rapidement et qui est bon marché, la meilleure option est probablement le Cecotec ReadyWarm 9820 Force Dual, qui ne coûte que 16 euros.

Ce radiateur hyper silencieux vous réchauffera en hiver grâce à ses 2000 W de puissance. Il fonctionnera également en été puisqu’il fonctionne comme un ventilateur. Il dispose de trois modes et d’un thermostat réglable pour que vous soyez toujours à la température que vous préférez.

Il est vendu par la boutique officielle Cecotec, une entreprise espagnole très présente dans divers secteurs, comme les robots aspirateurs avec leur Conga ou les scooters électriques, entre autres.

La livraison est totalement gratuite, donc dans quelques jours vous aurez votre tout nouveau radiateur chez vous et gratuitement. A noter qu’Amazon a un stock limité et le vend aussi un peu plus cher.

Il s’agit d’un radiateur soufflant d’une puissance de 2000W, dont il faut noter qu’il a une certaine consommation, car ils ne sont pas destinés à être utilisés en continu pendant des heures, mais à chauffer des pièces d’environ 15 mètres carrés en une minute seulement.

Depuis le 1er juin, les tarifs de l’électricité ont complètement changé. Désormais, ils dépendront de notre consommation, avec plusieurs plages horaires et la possibilité d’embaucher deux puissances.

Ils sont généralement utilisés par exemple dans les salles de bain, pour augmenter la température avant une douche, ainsi que dans les petites pièces, pour les adapter rapidement avant d’y entrer.

Si vous préférez une alternative qui consomme moins et est conçue pour l’utiliser plus longtemps, voici quelques-unes des meilleures en vente en ce moment. La consommation d’électricité est la clé, bien sûr, surtout maintenant que la facture d’électricité monte en flèche.

Que la livraison soit gratuite est un plus, d’autant que son prix, de seulement 15,90 euros, est une véritable aubaine où que l’on regarde.

