chaussettes et carton au lieu de serviettes

28/10/2021 à 11h16 CEST

Violeta Molina Gallardo

En Espagne, il y a des milliers de femmes qui ils ne peuvent pas se permettre produits d’hygiène intime et doivent recourir à des chaussettes, des serviettes, des morceaux de carton, des couches découpées ou du papier toilette lorsqu’elles ont leurs règles, ce qui impacte leur santé physique et mentale. C’est le pauvreté menstruelle, un manque dérivé de la pauvreté économique qui a un visage de femme et dont on commence seulement à parler à cause de la pandémie.

« La pauvreté menstruelle est le manque de ressources économiques dont souffrent les femmes qui doivent décider entre acheter de la farine, du riz ou des pâtes ou acheter des produits pour leur hygiène menstruelle. C’est un dérivé de la pauvreté économique », explique Ana Enrich à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA , directrice de Period Spain, une association née pendant le confinement pour éradiquer la pauvreté et la stigmatisation menstruelle.

Un grief économique

Les femmes doivent faire face aux menstruations mois après mois pendant 35 ou 40 ans de leur vie. Les tampons, serviettes hygiéniques, coupes menstruelles et autres produits d’hygiène intime sont cher, continuent d’être taxés à 10 % : malgré le fait que le gouvernement s’est engagé dans son accord de coalition à réduire ce TVA, une année de plus ce point a été omis de votre facture budgétaire.

En Espagne, plus de 20% des citoyens sont menacés de pauvreté et plus de 12% en situation de grave pénurie de matière. Pour ces femmes, les produits d’hygiène féminine sont un luxe qui ne leur est pas accessible.

« On l’oublie quand on sert des personnes en situation de vulnérabilité dans une soupe populaire ou dans une banque alimentaire : beaucoup de produits nécessaires sont donnés mais on oublie de distribuer des tampons et des serviettes, qui sont tout aussi importants. nécessaire« Enrichir les tensions. la variable de genre contribue à leur invisibilité.

Face à l’impossibilité d’acheter ces produits, de nombreuses filles et femmes adultes sont contraintes de recourir à alternatives malsaines comme utiliser une compresse pendant trois jours, des chaussettes, du carton, des serviettes, des couches ou des morceaux découpés dans des couches de bébés ou de personnes dépendantes pour recueillir le sang des menstruations.

Conséquences pour la santé

La pauvreté menstruelle, explique la directrice de Period Spain, a conséquences physiques et psychologiques. L’utilisation de ces astuces provoque infections vaginales et urinaires et des sentiments d’humiliation et de honte, une diminution de l’estime de soi et une anxiété accrue. Certaines filles ils arrêtent d’aller en classe quand ils ont leurs règles. Les femmes sans-abri n’ont pas accès aux toilettes.

Enrich souligne que les conséquences de cette pauvreté menstruelle ont un impact à leur tour sur le système de santé, une question de plus pour que les administrations commencent à apporter des solutions au problème, qui a commencé à se manifester à la suite de la crise sociale et sanitaire : » Les la pandémie a mis en évidence ce problème dont nous ignorions l’existence ».

Les autres pays ont un avantage : en Ecosse, tous les bâtiments publics gèrent ces produits gratuitement, en Nouvelle-Zélande, ils sont divisés en instituts dans les quartiers défavorisés, au Royaume-Uni, le taux de TVA a été supprimé et l’Irlande a promis de le faire en 2022, tandis que la France et l’Allemagne l’ont également abaissé.

Réveil institutionnel

En Espagne, au niveau institutionnel, plusieurs initiatives ont été débattues ces derniers mois pour lutter contre la pauvreté menstruelle : le Congrès des députés a approuvé en été une proposition de non-loi demandant au gouvernement de réduire la TVA de produits d’hygiène intime et le Sénat a donné cette semaine son feu vert à une motion dans laquelle l’Exécutif est invité à travailler avec le reste des administrations pour mettre fin à la pauvreté menstruelle.

« Les femmes ne décident pas d’avoir leurs règles, est inné en nous parce que nous sommes des femmes. (…) C’est un processus naturel qui implique une grief économique pour plus de 50 % de la population », a affirmé la sénatrice qui a défendu cette motion, Elisenda Pérez (ERC), qui a critiqué le fait que les articles essentiels continuent d’être considérés comme des produits de luxe.

Dans les tribunaux valenciens, il existe une initiative législative populaire pour la pourboire de ces articles et l’Assemblée de Madrid a débattu (et rejeté) la mise en œuvre d’un Plan complet de santé menstruelle proposé par Más Madrid pour, entre autres mesures, la fourniture gratuite de produits d’hygiène dans les centres publics, la préparation d’une étude sur la pauvreté menstruelle, la garantie d’accès aux toilettes publiques pour les femmes vulnérables et l’inclusion de contenus liés à la santé menstruelle dans tous les cycles éducatifs .

Le chef de Mujer de Más Madrid et le député régional Loreto Arenillas, qui a défendu cette proposition à l’Assemblée, critiquent dans une conversation avec EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la classe politique a systématiquement ignoré la réalité des menstruations, « un problème fondamental » qui a été invisible et stigmatisé et dont les aspects économiques, culturels, environnementaux et psycho-émotionnels ont été négligés. La question qui sous-tend ce regard historique à l’envers est que la règle n’affecte que femmes.

« Nous différencions les types de pauvreté, c’est pourquoi nous parlons de pauvreté énergétique et personne ne la remet en cause. Pourquoi alors la pauvreté menstruelle est-elle remise en cause ? C’est un raisonnement macho« , affirme Arenillas.

Un sujet tabou

La députée régionale rappelle comment d’autres députés de l’Assemblée ont baissé les yeux lors du débat sur sa proposition lorsqu’elle a sorti une compresse : « C’était vraiment étouffant. C’était le débat le plus honteux au monde, il n’a pas eu lieu parce qu’ils avaient honte. »

Pour ceux qui ont honte d’une compresse : pic.twitter.com/O6WsScC3Mo – Loreto Arenillas (@Loretoarego) 23 septembre 2021

La règle reste une Sujet tabou dans toutes les couches socioculturelles et il existe une grande méconnaissance de ses implications sur la santé et de son impact économique et psychologique. Pour montrer, l’effet que le vaccin COVID-19 a eu sur les cycles menstruels des femmes. Arenillas et Enrich demandent que l’ampleur de la pauvreté menstruelle soit étudiée en profondeur.

Le premier pas en avant, conviennent-ils, est parler naturellement de la menstruation et mener des recherches au niveau de l’État.

Le directeur de Period Spain indique que la pauvreté menstruelle est combattue avec campagnes de sensibilisation qui contribuent à mettre fin à la honte autour de la période, avec la réduction de la TVA sur les produits d’hygiène intime et garantissant que les groupes vulnérables peuvent les obtenir gratuitement dans les espaces publics. Les municipalités de Sant Cugat et Sant Quirze ont distribué ces articles pendant la pandémie.

« Il s’agit de Santé universelle, justice sociale et responsabilité citoyenne« , souligne-t-il.